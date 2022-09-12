‘Akaryakıtı kapsamıyor’

Yeşil Hat Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesinden bugüne 18 yıl geçmiş olmasına rağmen Rum Yönetiminin, Tüzüğün, KKTC’den Güney’e geçirilebilecek ürün ve nesneleri düzenleyen 7.2 maddesine akaryakıtın da dâhil olup olmadığı konusunda Avrupa Komisyonu ile uzlaşamadığı bildirildi.

Haravgi “Yeşil Hat Tüzüğü’nü Hükümet Farklı Komisyon Farklı Yorumluyor” başlıklı haberinde, Tüzüğün 4’üncü maddesinin, ticari kullanım maksatlı olması halinde, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarından nelerin, hangi prosedürlerle geçmesine müsaade edildiğini netleştirdiğini yazdı.

Bu çerçevede, 7.2’nci maddede Rum Yönetiminin “kapalı” addettiği KKTC hava ve deniz limanlarından giren emtianın Güney’e geçirilmesini yasaklandığını ancak kişi beraberindeki, ticari niteliği olmayan ve maddi değeri kişi başına 260 Euro’yu aşmayan emtianın geçirilmesine, kişisel kullanım için 40 sigara ve bir litre alkollü içki satın alınmasına müsaade edildiğini hatırlattı.

Habere göre Rum yönetimi ile Komisyon arasındaki yorum farkı, Rum Benzinciler Birliği’nin, KKTC’den akaryakıt satın alımının yasaklanması için Avrupa Komisyonu’na şikayet başvurusunda bulunma niyeti ile görünür oldu.

Komisyon farklı düşünüyor



Benzinciler Birliği, KKTC’den akaryakıt teminini “yasadışı ve Rum yönetimini ekonomik kaynaklardan mahrum etmek” olarak görürken, Komisyonun Güney Kıbrıs’taki basın sözcüsü Athanasiu Athanasiu ilk bakışta bir tüzük ihlali görünmediğini düşünüyor ancak kararını, Birliğin yazılı şikayetini alıp inceledikten sonra verecek.

Tüzüğün akaryakıtı kapsamadığına inanan Rum Dışişleri Bakanlığı ise aralarında bir anlaşmazlık olduğunu kabul ettiği Avrupa Komisyonu’nun bu konudaki kararını bekliyor. Bakanlık sözcüsü, KKTC’den akaryakıt alınmasının yasaklanıp yasaklanamayacağı sorulduğunda, Avrupa Komisyonu ile aralarında yorum farkı olduğu için bunun şu anda zor olduğunu söyledi.