Maliyetler arttı

Avrupa’da enerji bakanları, artan enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz sıkıntısına çözüm getirmek amacıyla Brüksel’de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, sadece Rusya değil; Norveç’ten yapılacak doğalgaz ithalatında da tavan fiyat belirlenmesi kabul edildi. Polonya, enerji tüketimini azaltacak zorunluluklara karşı çıkarken; bakanlar, doğalgaza tavan fiyat konusunda anlaşmaya vardı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; geçen perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın tarihi faiz kararının ardından, Euro Bölgesi’nin gündemi enerji oldu. Takvimlerin dışında, AB dönem başkanı Çekya’nın çağrısıyla bölgedeki 27 ülkenin enerji bakanları Brüksel’de toplandı.

Toplantının ana başlığı, gittikçe tırmanan enerji krizinde arz sıkıntısı ve artan talebe ilişkin atılacak adımlar ve fiyatların düşürülmesi olurken; toplantı öncesinde yapılan açıklamalarda Rusya’nın attığı adımlara karşılık olarak “kaybedecek zaman yok” mesajı verildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, sadece Rusya değil; Norveç’ten yapılacak doğalgaz ithalatında da tavan fiyat belirlenmesi kabul edildi. Komisyonun gelecek haftaya kadar teklif üzerinde çalışması bekleniyor. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinin, yükselen teminat maliyetleriyle karşı karşıya kalan enerji şirketleri için acil likidite desteğini kabul edeceklerinden emin olduğunu söylemişti.

Sert mesajlar

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, geçtiğimiz perşembe günü Bloomberg News’e verdiği röportajda, “Bu şekilde geçireceğimiz birkaç hafta Avrupa ekonomisini tamamen durduracaktır. Buradan doğacak risklerle üretimin azalması ve ciddi sosyal huzursuzluklarla karşı karşıya kalacağız” açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de birlik çağrısı yapmış ve “Güvenilmez bir tedarikçi olan Rusya, enerji piyasalarımızı manipüle ediyor ve şu an olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulunmuştu. Aynı gün Putin ise verdiği mesajda Avrupa’yı kışın soğuğa teslim etme tehdidinde bulundu: “Çıkarlarımızla çelişmesi halinde gaz, petrol, kömür, hiçbir şey tedarik etmeyeceğiz. Yapacak tek bir şeyimiz kaldı, ünlü bir Rus masalında olduğu gibi kurdun kuyruğunu donduracağız.”