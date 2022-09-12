Birinin durumu ağır

Hüseyin ÇİÇEK

Ekmek parası için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde çalışan iki vatandaş, dün sabah erken saatlerde iş başı yapmak üzere yolculuk yaptığı esnada trafik kazası geçirdi. Kaza sonucu Ersin Gazelci ile Mustafa Şevki yaralanırken, durumu ağır olan Ersin Gazelci, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisten alınan bilgiye göre, dün 06.00 sıralarında, Türkemenköy-Beyarmudu Anayolu'nun 7-8'inci kilometreleri arasında Beyarmudu köyü girişinde, Mustafa Şevki yönetimindeki HS 664 plakalı araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp, yol kenarında bulunan teller ile teller altında bulunan taşlara çarpıp ve takla attı. Araç tarla içerisinde tavanı üzerinde dururken, kaza sonucu yaralanan HS 664 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şevki ve araçta yolcu olarak bulunan Ersin Gazelci yaralandı. Yaralılardan Şekvi, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, Ersin Gazelci Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.