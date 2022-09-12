Su ve gıda krizi kapıda

Yeşil Barış Hareketi, Almanya merkezli ‘Max Planck Ensititüsü’nün raporuna dayanarak yaptığı yazılı açıklamada iklim değişikliği uyarısında bulundu. Kıbrıs merkezli 5 ülkenin yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacağı kaydedilen açıklamada, “Bölgemiz, bilim adamlarınca, dünyadaki ‘iklim değişikliğinin merkezi’ olarak tanımlandı” denildi.

En üst sıcaklık artışı olarak belirlenen 2 dereceye rağmen, bölgede ortalama sıcaklıkların 5 dereceye kadar artacağı uyarısında bulunulan açıklamada, “Su seviyelerinin yükselmesiyle kıyılar ve kıyı yerleşim bölgeleri ile tarım alanları yok olacak” ifadelerine yer verildi.

Doğal alanların, sulak alanların, yeraltı suları ve kıyıların koruma altına alınması, kıyılardaki tahribatlar ve kıyı yerleşimleri derhal durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Gelişmeleri dikkate alarak, su, enerji ve tarım politikaları belirlenmeli ve/veya yeniden, tasarruf ve koruma tedbirleri ile şekillendirilmelidir” denildi.

5 ülke sarsılacak

Bilim insanlarının, Kıbrıs’ın odak noktası olduğu coğrafyayla ilgili endişe veren yeni bir araştırma yayınladığı dile getirilen açıklama şöyle sürdü:

“Araştırmaya göre, adamız merkezli 5 ülke yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacak. Dünyanın önde gelen araştırma kurumlarından Almanya merkezli ‘Max Planck Ensititüsü’nün bilim dergisi Reviews of Geophysics'de yayınlanan araştırması yaklaşan tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu, yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacak. Bölge, dünyadaki ‘iklim değişikliğinin merkezi’ olarak tanımlandı, bölgemizde sıcaklık artış hızının küresel ortalamanın neredeyse ‘iki katı’ olduğu vurgulandı.

Kıbrıs adası dahil, bölgedeki ülkelerin gelecek yıllarda sıcak hava dalgaları, kuraklık, toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşayacağına dikkat çekildi.

400 milyon kişi etkilenecek

Araştırmaya göre yağış miktarının da azalmasıyla bölge çok ciddi bir su ve gıda krizi yaşayacak, tüm ekonomik sektörler krizden etkilenecek, bölgede yaşayan 400 milyon kişi çok yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalacak. Su seviyelerinin yükselmesiyle birçok yerde kıyı bölgeler ve tarım alanları yok olmanın eşiğine gelecek.

Araştırmada, iklim krizinin vuracağı ülkeler arasında adamızın yanı sıra Türkiye, Yunanistan, Katar, Suriye ve Suudi Arabistan da yer aldı.

Bu bilgiler ışığında, dünyanın nereye gitmekte olduğu gerçeğini görmezden gelerek, sadece günü paraya tahvil etme hevesi ile bitmeyen koltuk kavgaları içindeki ülkemiz politikacılarını uyarmak istiyoruz. Gelişmeleri dikkate alarak, su, enerji ve tarım politikaları belirlenmeli ve/veya yeniden, tasarruf ve koruma tedbirleri ile şekillendirilmeli, sürdürülebilir üretim öne çıkarılmalı, bütün yatırımlarda çevre en önde dikkate alınmalıdır. Doğal alanlar, sulak alanlar, yeraltı suları ve kıyılar koruma altına alınmalı, kıyılardaki tahribatlar ve kıyı yerleşimleri derhal durdurulmalıdır.”

