Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, taraflar arasında ilk görüşme yapıldı. İkinci tur görüşmeler için heyetlerin danışma amaçlı olarak önce başkentlerine dönecekleri belirtildi. İkinci tur görüşmelerin yakın gelecekte yapılacağı açıklandı. Görüşmenin ardından Ukrayna'dan yapılan ilk açıklamada Rusya'nın hala aşırı önyargılı olduğu aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 5. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam etti.

Batılı yetkililer, sınırdaki Rusya güçlerinin yarısını Ukrayna'ya girdiğini öne sürdü. Çatışmalar sürerken, Rus ve Ukrayna heyetleri dün TSİ saat 13.00 sıralarında Belarus sınırında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya 4 şart, Ukrayna 2 öne sürdü.

Rusya’nın şartları

1-Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması,

2-Ukrayna devletinin askersizleştirilmesi,

3- Ukrayna devletinin Nazilerden arındırılması,

5- Ukrayna devletinin tarafsız statüsünün garanti altına alınması

Ukrayna’nın şartları

1-Ateşkes sağlanması,

2- Kırım ile Donbass dahil Rus askerlerinin tüm ülkeden çekilmesi.

İkinci tur yapılacak

İlk gün görüşmelerinden 'ortak bildiriye kadar hiçbir ayrıntının paylaşılmaması' yönünde karar çıktı. Taraflar ayrıca ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

Taraflar açıklama yaptı

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıkladı.

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" dedi.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy ise yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” dedi.

Müzakere sürecinin devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını vurgulayan Medinskiy, “Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki günlerde Belarus-Polonya sınırında gerçekleşecek” diye konuştu.

Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır" diye konuştu.

Kiev’de siren sesleri

Görüşme masasında ikinci tu anlaşmasına varıldı ancak akşam saatlerinde Kiev’den siren sesleri yükseldi. Başkent Kiev'in doğusundaki Brovary kenti Rus hava saldırısının hedefi oldu. Saldırının ardından bölgede büyük hasar meydana geldi, alevler gökyüzüne yükseldi. İlk bilgilere göre, saldırıda 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Brovary Belediye Başkanı'nın da olduğu bildirildi. Bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Karartma uygulanan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tekrar siren seslerinin duyulmasıyla beraber Ukraynalılar yeraltı sığınaklarına geçti. Reuters’ın bildirdiğine göre batılı yetkililer, “Rusya, Ukrayna sınırındaki güçlerinin yarısını Ukrayna’ya soktu” açıklamasını yaptı.

