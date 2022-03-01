Garip bir durum

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da bulunan Kuğulu Parka bırakılan sahipsiz valizler bomba paniğine neden oldu. Bomba ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, valizleri fünye ile patlattı. Valizlerden kıyafetler çıkarken, 7 gün önceki gibi dün yapılan ihbarın da asılsız olduğu anlaşıldı. Asılsız ihbar nedeniyle ekipler bir saat uğraştı, trafik uzun süre aksadı. Lefkoşa Türk Lisesi önüne 21 Şubat’ta, Kuğulu Parka dün bırakılan valizlerin sahipleri henüz bulunamazken, polisin soruşturma yaptığı öğrenildi. Valizlerin bırakılma amacının ne olduğu araştırılırken, ekipleri oyalama taktiği olup olmadığı ihtimali gündeme geldi.

Ekipler bir saat uğraştı

Polis Basın Subaylığı, saat 11. 00’de Kuğulu Park’ta bir şüpheli bavul ve el çantası bulunduğu ihbarının geldiğini, polis ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Açıklamada, "Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından şüpheli bavul ve el çantasına müdahale edilmiş olup, içerlerinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Bu arada 21 Şubat tarihinde de Lefkoşa Türk Lisesi önünde bırakılan iki valiz polis ekiplerini harekete geçirmiş, ancak ihbarın asılsız olduğu tespit edilmişti. Şüpheli valizlerden elbise çıktığı açıklanmıştı.