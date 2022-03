‘Biz gerçek Gardaşız’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’dan gelen heyeti kabul etti. Verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada, “KKTC’nin egemenliğinin simgesi” Cumhurbaşkanlığı binasında Azerbaycan’dan gelen heyeti ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, manevi duyguların ve tarihten gelen bağların çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, “Dövünüyoruz, dövünüyoruz neden dövünüyoruz; işte bu birlik ve beraberlik için. Bunu da gelecek nesillere aktarmak en büyük hedefimizdir” ifadelerini kullandı, ziyaret için Azerbaycan’dan gelen heyete teşekkür etti.

KKTC’nin “şehitler diyarı” olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, varoluş mücadelesinde kahramanca savaşıp şehit düşen soydaşları olduğunu, Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamların yaşandığını ve özellikle Kanlı Noel’de yaşanan acının asla unutulmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı her zaman Anavatan Türkiye’ye güvenmiştir. Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa iki devlet temelinde olmalıdır. Eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi gerekir. Yoksa bizi federasyon adı altında asimile edeceklerdir. Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askeri adada olmasa, durum başka olurdu. İstikrar için Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adada olması bizim kırmızı çizgimizdir. Biz ayrı bir devletiz, ayrı bir toprağımız, halkımız ve sınırlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti tamamen KKTC’yi tanır ve her zaman arkasındadır.

Azerbaycan halkı ile de her türlü faaliyetlerin artması, bizi memnun etmektedir. Aynı milletin aynı soydan gelen evlatları olarak biz aynı dili, dini, kültürü ve gönül birliğini paylaşıyoruz, biz Azerbaycan halkının gerçek gardaşlarıyız. Bu vesile ile bütün Azerbaycan halkına en içten hürmetlerimi ve selamlarımı sunuyorum.”

Açıklamada, Azerbaycan’dan gelen heyetin ise, “KKTC’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve hissi bağlarla iki halkın birbirine bağlı olduğunu vurguladığı, kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ettikleri” kaydedildi.

Heyette, Azerbaycan Milletvekili ve Büyükelçi Dr. Ramil Hasan, milletvekili ve akademisyen Prof. Dr. Anar İsgenderov, milletvekili ve akademisyen Prof. Dr. Elşad Mirbeşiroğlu, Türk Aksakallar Birliği Başkanı ve Azerbaycan Devlet Tıbb Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sudief İmamverdiyev, Azerbaycan Missiya Medya Grubu Başkanı gazeteci Nicat Dağlar, gazeteci- yazar Elnur Eltürk ve milletvekili Ramil Hasan’ın danışmanı Hüseyin Hacıyev yer aldı.

Erdoğan ile telefonda görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılıklı olarak birbirlerinin Miraç Kandili’ni kutlayarak ülkeye, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, İslâm âlemine ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.