Corona’ya yenildi

Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyünün çınarı 109 yaşındaki Keziban Zaifoğlu Coronavirüse yenik düştü. Bir asrı aşkın ömründe savaşlar gören, köyünün en yaşlı kişisi olan Zaifoğlu’nun vefatı ailesini ve bölge halkını üzdü.
Keziban Zaifoğlu’nun iki doz Sinovac, iki doz da Biontech aşılı olduğu öğrenildi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, sosyal medya hesabından Zaifoğlu’nun vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı.
Besim paylaşımında “Köyümüz Ayyanni’nin en yaşlı üyesi olan Keziban Zaifoğlu Covid- 19’a yenik düştü. Işıklar içinde uyu Kezban Nene... Yıldızlar yoldaşın olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim” ifadelerine yer verdi. Aslen Baflı olan ancak uzun yıllardır Aşağı Bostancı’da ikamet eden Keziban Zaifoğlu’nun bugün Lefkoşa’da toprağa verileceği belirtildi.
Emine Yeşiltepe de hayatını kaybetti
Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 89 yaşındaki Emine Yeşiltepe de dün hayatını kaybetti. Yeşiltepe’nin aşısız olduğu öğrenilirken, tedavi gördüğü süreçte iki kez de yoğun bakıma alındığı belirtildi.
396 yeni vaka
Bu arada Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 23 bin 640 olduğunu ve 396 pozitif vakaya rastlandığını, 390 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 396 kişinin 150’sinin Lefkoşa, 109’unun Girne, 107’sinin Gazimağusa, 11’inin Güzelyurt, 11’inin İskele, 8’inin Lefke Bölgesi'nden olduğu belirtildi.
Covid-19 genel tablo
Dün yapılan test sayısı: 23.640
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 396
Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0
Yerel vaka sayısı: 396
İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 390
Dün kaybedilen hasta: 3
Yapılan toplam test sayısı: 5.882.426
Toplam vaka sayısı: 68.264
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 64.088
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3983
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 37
Karantinadaki vaka sayısı: 3940
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 195
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1779
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854.