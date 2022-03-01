Corona’ya yenildi

Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyünün çınarı 109 yaşındaki Keziban Zaifoğlu Coronavirüse yenik düştü. Bir asrı aşkın ömründe savaşlar gören, köyünün en yaşlı kişisi olan Zaifoğlu’nun vefatı ailesini ve bölge halkını üzdü.

Keziban Zaifoğlu’nun iki doz Sinovac, iki doz da Biontech aşılı olduğu öğrenildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, sosyal medya hesabından Zaifoğlu’nun vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Besim paylaşımında “Köyümüz Ayyanni’nin en yaşlı üyesi olan Keziban Zaifoğlu Covid- 19’a yenik düştü. Işıklar içinde uyu Kezban Nene... Yıldızlar yoldaşın olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim” ifadelerine yer verdi. Aslen Baflı olan ancak uzun yıllardır Aşağı Bostancı’da ikamet eden Keziban Zaifoğlu’nun bugün Lefkoşa’da toprağa verileceği belirtildi.

Emine Yeşiltepe de hayatını kaybetti

Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 89 yaşındaki Emine Yeşiltepe de dün hayatını kaybetti. Yeşiltepe’nin aşısız olduğu öğrenilirken, tedavi gördüğü süreçte iki kez de yoğun bakıma alındığı belirtildi.

396 yeni vaka

Bu arada Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 23 bin 640 olduğunu ve 396 pozitif vakaya rastlandığını, 390 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 396 kişinin 150’sinin Lefkoşa, 109’unun Girne, 107’sinin Gazimağusa, 11’inin Güzelyurt, 11’inin İskele, 8’inin Lefke Bölgesi'nden olduğu belirtildi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 23.640

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 396

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 396

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 390

Dün kaybedilen hasta: 3

Yapılan toplam test sayısı: 5.882.426

Toplam vaka sayısı: 68.264

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 64.088

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3983

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 37

Karantinadaki vaka sayısı: 3940

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 195

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1779

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854.