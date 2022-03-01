Lambaya ‘püf’ de

Özlem ÇİMENDAL

Ağır borç yükü altında bulunan ve zararına üretim yapan Elektrik Kurumu’nda bugünden itibaren yeni tarife uygulamasına geçiliyor. Buna göre; ayda 250 kilovat elektrik kullananlar şimdiki gibi kilovat başına 98 kuruş ödeyecek. Ancak 250’nin üzerindeki miktar için 500 kilovata kadar 2 lira 70 kuruş, 500 kilovatın üzeri için de 2 lira 95 kuruş ödenecek.

Diyalog’a konuşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, kurumun bankalara olan borcunun bir milyar 300 milyon liraya ulaştığını belirtirken “bu borç nasıl kapatılacak?” sorusuna “lüks tüketime özel fon koyup, o şekilde kapatılması düşünülüyor” dedi.

Vatandaşların yüzde 63’ünün 250 ile 500 kilovat arasında elektrik kullandığını belirten Büyükyılmaz, zamlı tarifeye girmemek için ciddi tasarrufun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Büyükyılmaz yeni tarifeyi anlattı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, bugün itibariyle uygulamaya konulacak elektrik tarifeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Turan Büyükyılmaz, yeni tarifede ev, otel, sanayi eğitim sektörlerine farklı uygulamaların olacağını aktardı. Büyükyılmaz, sosyal yardım alanların 40 kuruştan ödeme yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Büyükyılmaz şunları ifade etti:

“250 kilovata kadar elektrik kullananlar 98 kuruştan ödeme yapacak. Tüketim 250 kilovatı aşarsa; mesela 400’e çıkarsa ilk 250 kilovatlık kısmını 98 kuruştan, geriye kalan 150 kilovatlık kısmını ise

2.70 liradan ödeyecek.

Ancak kilovat miktarı 500 olursa veya üzerini aşarsa o zaman tüketici kilovat başına 2.95 lira ödeyecek.”

Kıb-Tek’in borcu bir milyarı aştı

Kıb-Tek’in borcunun bir milyar 300 milyonu bulduğunu açıklayan Büyükyılmaz, “Enerji fonu altında lüks tüketim maddelerine vergi konulması gerekmektedir. Bu fon, kurumun borcu bitene kadarki süreyi kapsamalı. Daha sonrasında ortadan kaldırılmalı” dedi.

Hayat Pahalılığı oranının ücretlere yansıtılmasıyla birlikte maaşların başını alıp gittiğini ifade eden Büyükyılmaz, “Döviz fiyatları yerinde durmuyor. Kurumun borcu gittikçe artıyor” diye konuştu. Kurumda mümkün olan tüm alanlarda tasarrufa gidilmesi gerektiğini belirten Büyükyılmaz, yeni hükümetin acilen yönetim ile bir araya gelerek, gerekli adımları atması gerektiğini dile getirdi.



Büyükyılmaz: En düşük maaş 21 bin lira

Giderler, personel ve maaşlar konusuna da dikkat çeken Büyükyılmaz, “2011 öncesi işe girenlerin maaşı 35-40 bin liradır” dedi. Kurumda en düşük maaş alan personelin ek ödeneksiz ve mesaisiz aldığı maaşın 21 bin lira olduğuna da işaret eden Büyükyılmaz, kurumda personel düzenlemesinin yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Limit şimdilik değişmiyor

Büyükyılmaz, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın, ‘elektrik kesme limitinin 470 TL’den 100’e’ düşürüleceğine dair açıklamasına da değindi. Konuya açıklık getiren Büyükyılmaz, elektrik kesimi limitinin 100 liraya düşürülmesi konusunda bilgi kirliliği olduğunu dile getirdi.

Büyükyılmaz, “Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak düzenlemeyle bu yürürlüğe girmiş olacak. Şimdilik böyle bir limit düşürülmesi söz konusu değil. Öğrenci ve işgücü adı altında var olan tüketimlerde mağduriyetler vardı. Geride bıraktıkları borçları dolayısıyla tüzükte bu değişiklik yapıldı. Vatandaşımızı sıkboğaz etme gibi bir durum söz konusu değil” dedi.