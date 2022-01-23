İngiltere karıştı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Independent, Kraliyet ailesinin devlet kasasından 13 milyon sterlini özel seyahatleri için kullandığını öne sürdü. İddia, İngiltere'de ortalığı karıştırdı...

İngiltere’nin köklü gazetelerinden Independent, Kraliyet ailesinin iklim kriziyle mücadele çağrısında bulunmasına rağmen, on yıldan kısa bir süre içinde özel charter uçuşlarına ve helikopter yolculuklarına 13 milyon sterlinden fazla kamu parası harcadığını yazdı.

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Prens William, Glasgow zirvesinde dünya liderlerine iklim değişikliğinin gezegen için oluşturduğu tehdit hakkında net mesajlar vermiş ve onları “çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları” için harekete geçmeye çağırmıştı.

‘İklim Zirvesi’ne özel uçakla seyahat’

Ancak Independent tarafından yapılan bir soruşturma, Kraliyet ailesinin son sekiz yılda charter uçuşları ve helikopterleri kullanarak vergi mükellefleri tarafından finanse edilen milyonlarca sterlinlik seyahatler yaptığını ortaya çıkardı.

Independent’in raporu, Kasım ayında Cop26’ya özel jetle seyahat etmeyi seçen ve yolcu başına ticari uçuşlardan 14 kata kadar daha fazla kirletici olan dünya liderlerine ve delegelere yönelik eleştirilerin ardından geldi. Zirvede özel jet kullananlar arasında Boris Johnson, Prens Charles ve Jeff Bezos gibi isimler de vardı.

8 yıllık harcamaları sıralandı

Kraliyet Ailesi’nin resmi seyahatlerinin, vergi mükellefi tarafından Sovereign Grant aracılığıyla finanse edildiği aktarılan yazıda, Independent’in kraliyet ailesinin son 8 yılık harcamalarına baktığı bildirildi. Seyahat verilerinin kapsamlı analizlerini inceleyen gazete, özel jet uçuşları ve helikopter yolculukları dahil olmak üzere yapılan seyahatlere 13 milyon 500 bin sterlin harcandığını belirledi. Gazete, tüm yolculuklara ve harcanan paraya da kapsamlı bir şekilde yer verdi.

