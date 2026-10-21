Ordu devreye giriyor

Fransa'da yaşanan şiddetli protestoların ardından hükümet, cumartesi günü düzenlenecek yeni gösteriler öncesinde geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatma kararı aldı. Polise, asker de destek verecek.

Fransa'da 17 Ekim'de Paris, Marsilya, Lyon ve diğer kentlerde yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından hükümet yeni güvenlik önlemlerini duyurdu.

Başbakan Sebastien Lecornu, yaptığı açıklamada, cumartesi günü planlanan yeni protestolar öncesinde güvenlik güçlerinin geniş çaplı seferber edileceğini söyledi.

Lecornu, "Gelecek cumartesi yapılacak güvenlik konuşlandırması çok büyük ölçekli olacak." diyerek önceliklerinin kamu düzenini yeniden sağlamak olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez de parlamentoda zaman zaman sert tartışmalara sahne olan oturumda, askeri birliklerin polisle birlikte görevlendirileceğini açıkladı.

Hükümet ayrıca kent merkezlerinin şiddet olaylarına karşı savunmasız bırakıldığı yönündeki eleştirilerin ardından güvenlik stratejisinde değişikliğe gidileceğini bildirdi.

Hükümet hatalarını kabul etti

Başbakan Lecornu, yaşanan olayları "şiddet ile Cumhuriyet arasında bir tercih" olarak nitelendirerek karışıklıklardan aşırı sol grupları sorumlu tuttu.

Lecornu, hafta sonu yaşanan olaylara müdahalede istihbarat eksiklikleri bulunduğunu, polis güçlerinin yeterince hareketli konuşlandırılmadığını ve önceden planlanan polis izinlerinin iptal edilmemesinin de hatalı olduğunu kabul etti.

İçişleri Bakanı Nunez ise "Yaşananlardan derin üzüntü duyuyorum. Sorumluluğun bana düşen kısmını kabul ediyorum." dedi.

Protestolar ekonomiyi de etkiledi

Şiddet olaylarının ardından siyasi ve ekonomik belirsizlikler de arttı.

Fransa'nın borçlanma maliyetleri salı günü yükselmeye devam ederken, gösterilerin yeniden şiddetlenebileceğine ilişkin kaygılar nedeniyle 10 yıllık devlet tahvillerinin faizi son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sarı yelekliler yeniden sokağa çıkıyor

Fransa'nın önde gelen öğrenci sendikalarından UNEF, eğitim sisteminin giderek kötüleştiği ve yeterince finanse edilmediği gerekçesiyle cumartesi günü yeni protestolar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Sendika, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Devam ediyoruz" mesajını paylaştı.

Öte yandan kendilerini Sarı Yelekliler olarak tanımlayan gruplar da artan akaryakıt fiyatlarına karşı eylem çağrısı yaptı.

Sarı Yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk görev döneminde, 2018 yılında akaryakıt vergilerine yönelik artış planlarına tepki olarak ortaya çıkmıştı.

Aylarca süren yol kapatma eylemleri, hükümetin önemli ekonomik tavizler vermesinin ardından sona ermişti.

Son yıllarda büyük ölçüde etkisini kaybeden hareketin yeniden canlanması, bütçe sorunlarıyla mücadele eden Fransa hükümeti üzerindeki baskıyı artırabilir.

Protestolar İtalya ve Arnavutluk’a da yayıldı

Toplumsal huzursuzluk yalnızca Fransa ile sınırlı kalmadı.

İtalya'nın finans merkezi Milano dahil kuzeydeki birçok kentte geçen hafta sonu şiddet olayları yaşandı.

Fransa'daki kadar büyük çaplı olmayan olaylar, Başbakan Giorgia Meloni hükümetini yeni güvenlik önlemleri hazırlamaya yöneltti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, yaşanan olayları TikTok, YouTube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden yürütülen bir tür "hibrit savaş" olarak tanımladı.

Arnavutluk'ta da Başbakan Edi Rama hükümetine karşı protestoların başkent Tiran'da yedinci gününe girmesi bekleniyor.