‘Sınırlar kapatılmalı’

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki olayların kaynağının göçmenler olduğunu savunarak, "Fransa’daki durum gerçekten çok üzücü. Trump, "Paris, çok yakında Müslüman bir şehir olacak." dedi.

ABD Başkanı Trump, Kansas'ta düzenleyeceği seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'daki olayları değerlendiren Trump, bunların öğrenci hareketleriyle değil tamamen "göçmenlerle" ilgili olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, "Sorun göç ve ben Cumhurbaşkanı Macron’a 'Sınırlarınızı kapatın.' demiştim. Fransa’daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa’da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil." şeklinde konuştu.

Fransa'nın sınırlarını kapatmadığını ve dünyanın birçok yerinden göçmenlerin geldiğini savunan Trump, "Macron’la ilk tanıştığımda 'Sınırlarınızı kapatın yoksa ülkenizi mahvedeceksiniz.' dedim. Biz, sınırlarımızı kapattık, onlar kapatmadı. Şimdi de ülkelerini mahvettiler. Fransa'nın eski haline dönmesi çok zor." yorumunu yaptı.

Paris'te çok fazla sayıda göçmen olduğunu savunan Trump, "Paris, çok yakında Müslüman bir şehir olacak." dedi.

Fransa'daki göçmenlerin ülkenin değerleriyle uyumlu olmadığını öne süren ABD Başkanı, Macron yönetiminin sınır güvenliği konusunda kendisini dinlemesi gerektiğini ifade etti.

Fransa'da bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bu arada Başbakan Sébastien Lecornu, kamu düzenini olayların faillerini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir adli operasyon başlatıldığını duyurdu.

Paris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 200 müfettişin kamera ve video kayıtlarını incelediğini aktaran Lecornu, "Her şeyden önce zarara yol açanlar bunun bedelini ödemeli" diye konuştu.

Olaylardan zarar gören işletmeler için salı gününden itibaren kısa çalışma ödeneği devreye alınacak.

Nakit akışı sıkıntısı çeken esnaf ve şirketler için de özel bir destek fonu tahsis edilecek.

Lecornu, siyasi partilerle seçim kampanyalarının güvenliği, sendikalarla ise gösterilerin barışçıl yürütülmesi konusunda görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Başbakan, eylemlere katılan geniş kesimlerin şiddete bulaşmadığını vurgulayarak "Geçtiğimiz cumartesi günü pek çok insanın barışçıl bir şekilde gösteri yaptığını yeniden hatırlatmak gerekir" dedi.