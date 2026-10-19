Protestolar şiddetlendi

Hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki gerilemeye karşı ülke genelinde düzenlenen gösteriler, birçok kentte şiddetli çatışmalara dönüştü. Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte lüks mağazalar, süpermarketler ve kamu binaları hedef alınırken, Limoges kentindeki 143 yıllık belediye binası kundaklandı. Gösterilerde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı, 600’den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi. Paris’te ise bir gösterici hayatını kaybetti.

Fransa’da yaklaşık bir aydır devam eden öğrenci eylemlerine, hayat pahalılığını protesto eden sarı yelekliler, akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de katılmasıyla sokaklar karıştı. Yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak başlayan gösteriler, zamanla hayat pahalılığı ve kamu harcamalarını hedef alan ülke çapında hükümet karşıtı bir harekete dönüştü. Önceki gün binlerce kişinin katılımıyla birçok kentte düzenlenen gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında son yılların en şiddetli çatışmalarından bazıları yaşandı. Polis, kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken olaylar gece boyunca devam etti.

Gösteriler sırasında kundaklama ve yağma olayları yaşanırken, kamu binalarının yanı sıra lüks mağazalar, süpermarketler ve polis araçları da hedef alındı. Ülke genelinde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı, 600’den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Lüks mağazalar yağmalandı

Fransa, gece boyunca devam eden olayların ardından sabah saatlerinde yanmış binalar, tahrip edilmiş iş yerleri ve sokaklara yayılan enkaz görüntüleriyle karşılaştı.

Başta Paris olmak üzere çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı, binalar ateşe verildi. Hollandalı bir turist, Paris’te sabah saatlerinde karşılaştığı manzarayı “savaş bölgesi”ne benzetti.

Paris’te sokakların temizlenmesi için yaklaşık bin görevli seferber edildi. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, kent sakinlerine çağrıda bulunarak herkesi sokakların temizlenmesine yardımcı olmaya davet etti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentte 855 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, bu sayının rekor düzeyde olduğunu bildirdi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Lamia El Aaraje, kentin daha önce benzeri görülmemiş yoğunlukta bir şiddet dalgasıyla sarsıldığını belirtti.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Paris’teki gösteriler sırasında fenalaşan bir kişi ilk yardım merkezine götürüldü. Gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada hayatını kaybetti. Paris Emniyet Müdürlüğü, kişinin kalp ve solunum durması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yüz milyonlarca euroluk hasar

Paris, Marsilya, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse ve Strasbourg’da süpermarketler, eczaneler, lüks mağazalar, kozmetik dükkânları ve elektronik eşya mağazaları yağmalandı.

Gösterilerin yaşandığı bölgelerde yağmalanan iş yeri sayısının bin 500’e ulaştığı, maddi hasarın ise yüz milyonlarca euroyu bulduğu kaydedildi.

143 yıllık belediye binası alev alev yandı

Limoges kentinde 1883 yılından bu yana ayakta olan tarihi belediye binası da kundaklama sonucu çıkan yangında ağır hasar gördü.

Maskeli grupların kundakladığı binada alevler kısa sürede yayılırken, yapının çatısı ve saat kulesi çöktü. Yaklaşık 143 yıllık tarihi belediye binasında meydana gelen hasar, protestolar sırasında yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026, 10:08