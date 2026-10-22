Öfke müzikle yansıtıldı

Paris'te öğrencilerin protestolarına destek veren 400 müzisyenlik orkestra, polisin biber gazlı müdahalesine rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda 20 dakika boyunca enstrümanlarını çalmaya devam etti.

Fransa'da haftalardır süren öğrenci boykotları ve kitlesel eylemler, başkent Paris'in en bilinen noktalarından République Meydanı'nda gaz bulutları altında yükselen bir orkestra konseriyle yeni bir boyut kazandı.

Yaklaşık 400 aktivist müzisyenin kurduğu Orchestre du Nouveau Monde (Yeni Dünya Orkestrası), öğrencilere destek amacıyla valilik izniyle açık hava konseri düzenledi.

Etkinlik başlamadan önce polisin alana biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etmesi üzerine meydanda gerilim tırmandı.

Gözleri yaşaran ve nefes almakta güçlük çeken müzisyenler, müdahaleye rağmen enstrümanlarını bırakmadı ve koşullar tamamen imkansız hale gelene dek yaklaşık 20 dakika boyunca çalmayı sürdürdü.

Müzisyenlerin gaz bulutu altındaki anları, Brut ve uluslararası haber ajanslarının paylaştığı videolarla küresel çapta geniş kitlelere ulaştı. Meydandaki repertuar ise popüler kültür ile siyasi direniş tarihini doğrudan bir araya getiren sembolik yapıtlardan oluştu.

Orkestra, Şilili besteci Sergio Ortega ve Quilapayún grubunun 1973 yılında Salvador Allende hükümetine destek amacıyla bestelediği 53 yıllık "El pueblo unido jamás será vencido" (Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez) marşını çaldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026, 10:16