Yeniden uyardı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hakkında soruşturma açılan bürokratlar ve diğer kamu görevlilerinin kamu görevinden uzaklaştırılmaları gerektiğini belirtti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerine yaptıkları çağrıyı yineledi.

“Hakkında sahte diploma iddiasıyla polis soruşturması açılan müdür, mukayyit ve diğer kamu görevlilerinin mahkeme karar verene kadar kamu görevinden uzaklaştırılmaları gerektiğini” kaydeden Özersay, “Kamu Görevlileri Yasası’na göre bunu İçişleri ve Turizm Bakanlıkları ya doğrudan kendileri yapmalı ya da Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan bunu yapmasını talep etmelidir” dedi.

Bakanlıkların bu konuda gecikmeksizin Kamu Hizmeti Komisyonu ile istişare etmeleri gerektiğini ifade eden Özersay, zamanında adım atılmazsa hem devletin zarara uğratılacağını, hem de davanın seyri ile kamu hizmetlerinin verilmesinde birtakım sakıncalar doğacağını belirtti.

HP Genel Başkanı Özersay “Bu kamu görevlilerinin bağlı oldukları İçişleri ve Turizm Bakanlıkları, kamu görevlileri konusunda esas yetkili konumda bulunan Kamu Hizmeti Komisyonu’na danışmalı ve Yasanın 102’nci maddesini uygulamaya koymalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Çember daralıyor

Öte yandan Özersay, dün sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda meselenin sahte diplomayla sınırlı kalmayacağını belirtti.

Özersay, bu haftanın sahte diploma olaylarının yanı sıra başka hukuksuzluklarla bağlantılı olarak hareketli geçeceğini belirtti.

Özersay, “Arkası güçlü ve kendine fazla güvenenler için çember daralıyor. İnşaatçısı, konfeksiyoncusu, muhasebecisi ve dahası, sıra sıra, dizi dizi... Siz her ihtimale karşı kemerlerinizi bağlayın, sadece sahte diploma olayı değil başka hukuksuzluklarla bağlantılı olarak bu hafta çok hareketli geçecek. Yarın ola hayrola” açıklamasında bulundu.