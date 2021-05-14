İsrail saldırılarında ölü 103'e, yaralı sayısı 500'e yükseldi

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 103'e, yaralı sayısı 500'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 103'e çıktı.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.



Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 18'inin çocuk, 8'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 500'e ulaştığı ifade edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.