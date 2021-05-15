Çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’nın uluslararası standartlara uygun hale getirilerek geliştirme çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, kısa bir süre sonra direkt uçuşlar için onaya hazır konuma geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Kraliyet İngiliz Lejyonu Girne tarafından düzenlenen Lejyonun 100. yıl dönümü kutlama yemeğine katıldı.

Girne’de gerçekleşen öğle yemeğinde yetkililer ve üyeler Covid-19 salgını tedbirlerine uygun bir şekilde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında, Branş Başkanı David Horsfall’u RBL’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yaşayan yabancıların yaptığı hayır işlerinin ve katkıların önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

KKTC’de yaşayan yabancıları, ailemizi daha da genişleten önemli bir parçamız olarak görmekteyim. Uğradığımız haksızlıklara karşı mücadelemizi Cumhurbaşkanı olarak sürdürmeye devam ediyorum. Artık değişim zamanıdır ve bunun için mücadelemize daha geniş bir kampanya ile devam etme zamanıdır. Genel anlamda KKTC’ye uygulanan izolasyonların kaldırılması ve direkt uçuşlar konusunda bize uygulanan haksızlıkların ortadan kalkması için uluslararası alanda konunun gündeme getirilmesi gerekmektedir.

Destek istedi

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Ercan Havalimanı’nın uluslararası standartlara uygun hale getirilerek geliştirme çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, kısa bir süre sonra direkt uçuşlar için onaya hazır konuma geleceğini belirtti.

Ülkede yaşayan vatandaşlarla yurtdışında yaşayanların daha geniş bir Kuzey Kıbrıs ailesi için tek ses olma zamanının geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz yetkililere, “Bu çabamızda bize destek olmanızı istiyorum” dedi.

KKTC’de, Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanan zor süreçte günlük yaşantılarımızı geliştirebilecek adımlar atmaya çalışıldığını ifade eden Tatar, aşılanma sürecinin devam ettiğini ve KKTC’de yaşayan yabancıların da önemli bir kısmının aşılanma sürecinden yararlandığını söyledi.



Global çaba sayesinde mevcut kısıtlamaların yumuşaması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin 10 Haziran tarihinden itibaren çifte aşı ve çifte PCR testi ile karantinasız girişleri değerlendireceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını, “Her şeye rağmen çok güzel bir ülkede yaşadığımızı unutmayalım. Herkese mutlu bayramlar” diyerek tamamladı.

KKTC, Gazze olmayacak

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Tatar, “Dünyanın, Gazze’ye yönelik saldırılara seyirci kalırken, Anavatan Türkiye’nin tek başına bu saldırılara karşı çıkması, tepki göstermesi, bu saldırıların sonlandırılması için gösterdiği uğraş ve gayret, insanlık, hukuk ve adalet adına en büyük hizmettir. Tarih bunu kaydedecektir” dedi.

Gazze’de yaşanan vahşet, terör ve soykırıma dünyanın seyirci kalmasının, bir kez daha Kıbrıs’ta Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Tatar, “Kıbrıs’ta geçmişte yaşananları ve Gazze’de yaşanmakta olanları dikkate aldığımızda Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

Rum-Yunan ikilisi ile BM ve AB’nin ‘Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs’tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs’ta güvenliği AB sağlasın’ taleplerinin nedeni de şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama, dünya şunu bilmelidir ki; Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs’tan çekilmeyecek ve KKTC, Gazze olmayacaktır.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını bir kez daha şiddetle kınarken, bu saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Tanrı’dan rahmet, Filistin halkına başsağlığı dilerim. Desteğimiz ve dualarımız Filistin halkı içindir.” dedi

