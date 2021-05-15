Anlamlı ziyaret

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti.

Kıbrıs Türk halkının varoluş hikâyesini, tarihi gerçekler çerçevesinde konu alan dizi ile ekrana gelen oyuncular, hayatlarını Kıbrıs Türklerinin mücadelesine adayan iki önemli ismin mezarlarına çiçekler bıraktı.



Duygusal anlar yaşayan dizinin oyuncuları KKTC’nin kurucuları Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük’ün mücadele dönemlerini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs’ta rol aldıkları için onur duyduklarını dile getirdiler.Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun rol aldığı dizinin oyuncuları, KKTC'nin kurucuları Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün mücadele dönemlerini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs'ta rol aldıkları için onur duyduklarını dile getirdiler.Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe akşamı TRT 1'de ekranlara gelecek.