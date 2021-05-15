‘Devlette eczacı yok’

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, ülkede 324 eczanenin aktif olarak topluma hizmet verdiğini belirtti.

Öksüz, ülkede bulunan 7 eczacılık fakültesine, 1 yeni üniversite daha eklenerek toplam 8 Eczacılık Fakültesi’nin olacağını söyledi.

Öksüz, Sosyal Sigortalar Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Devlet Hastaneleri ve Polikliniklerde yeterince eczacı olmadığına dikkat çekti.

Öksüz, bunun ilacın eczacısız bir şekilde vatandaşa temin edildiğini ve devlet eliyle toplum sağlığının çok büyük bir tehlikeye atıldığını gösterdiğini ileri sürdü.

Öksüz, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Öksüz, 14 Mayıs 1839 yılında Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin bünyesinde Eczacılık mesleğine ilk adım olarak, eğitim vermek üzere özerk bir yapıda sınıf açıldığını belirterek, böylece bilimsel Eczacılık öğretimine başlanmasının yıl dönümü olarak her sene 14 Mayıs’ın Bilimsel Eczacılık Günü olarak kutlandığını kaydetti.



Öksüz, bu sene KTEB olarak 2 ay önce Kalkanlı bölgesine 10 bin fidan diktiklerini, 8 Mayıs tarihinde ise KTEB Anı Ormanı’nın açılışını gerçekleştirerek, sektörde evine ekmek götüren tüm kesimlerin adlarını fidanlara verdiklerini ifade etti.Dünyada ilaç üzerine yapılan AR-GE çalışmaları her geçen yıl artış göstermesine rağmen, ülkede bu yönde hiçbir devlet politikası yürütülmediğini savunan Öksüz, bunun kendilerini tamamen başka ülkelerden ilaç ithalini gerçekleştirmek zorunda bıraktığını kaydetti.Ülkede 324 eczanenin aktif olarak topluma hizmet verdiğini bildiren Öksüz, ülkede bulunan 7 eczacılık fakültesine, 1 yeni üniversite daha eklenerek toplam 8 Eczacılık Fakültesi’nin olacağını belirtti.

Kamu kurumlarında yeterince eczacı yok

Öksüz, özelde eczacılık sektörüne bu kadar talep var iken, eczacının ihtiyaç duyulduğu kamu kurumları olan Sosyal Sigortalar Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Devlet Hastaneleri ve Polikliniklerde yeterince eczacı olmadığına dikkat çekti.

Öksüz, bunun ilacın eczacısız bir şekilde vatandaşa temin edildiğini ve devlet eliyle toplum sağlığının çok büyük bir tehlikeye atıldığını gösterdiğini ileri sürdü.

Sektörle ile ilgili atılan herhangi bir somut adım olmadığını ileri süren Öksüz, özellikle meslek tadil yasası ile ilgili verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle eczacının pandemi sürecinde olduğu gibi bugün de yalnız bırakıldığını savundu.

Öksüz, “Bu bağlamda, başta pandemi olmak üzere en ön safhada canı pahasına mücadele etmesine rağmen, siyasi otoriteler tarafında görmezden gelinmeye çalışılan eczacımızın her daim yanında durmanın haklı gururunu yaşamaktayız” ifadelerine yer verdi.