‘Vakalar düştü’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatı ile videokonferans yoluyla bayramlaşmasında konuştu. Erdoğan, “Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. İnşallah tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.

“Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz” diyen Erdoğan, “Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” diye konuştu.

Erdoğan şunları ifade etti:

Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. İnşallah tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umuyoruz.



Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantısının ardından milletimizle paylaşacağız.Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği 2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin, özellikle de kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız.Bununla kalmıyor aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz.Amacımız dünyanın tamamıyla birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz.