‘Topraklarımızı korudu’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Enosis’e karşı mücadelenin en önemli direniş merkezlerinden biri olduğunu, Türk topraklarının korunmasında, topraklarının Rumlara satılmasını önlemede, kooperatifçiliğin oluşumunda, milli şuurun ve üretimin geliştirilmesinde çiftçilerin öncü görev üstlendiğini belirtti.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Tatar, çiftçilerin Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasında ve örgütlenmesinde büyük hizmetleri bulunduğunu, ulusal mücadelenin en karanlık ve en zor günlerinde, direnişte ve üretimde de ön saflarda yer aldıklarını vurguladı; bunları unutmalarının mümkün olmadığını belirtti.

KKTC’nin savunulmasının yanı sıra, toprağı alın teri ile ıslatarak ekonomik yaşamın temel unsurlarından olan üretimin devamında çok büyük fedakârlıklar gösteren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Rum tarafının tüm engellemelerine rağmen 1998 yılında Dünya Çiftçiler Birliği’ne üye olarak, KKTC için büyük bir başarıya imza attıklarını anlatan Tatar, şöyle dedi:

Çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, her zorluğa ve fedakârlığa katlanarak, vatan topraklarını koruyan, bu ülkede var olmamızı sağlayan, emeği ve alın teri ile üretimi devam ettiren tüm çiftçilerimizi şükran ve saygıyla selamlıyorum. Çiftçilerimizin haklarını korumak ve geliştirmek de en önemli görevlerimiz arasındadır.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve hayatta olmayan çiftçilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Hizmetleri unutulmayacaktır.



Tatar mesajında şunları kaydetti:Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, vatanı ve toprağı için alın teri döken çiftçilerimizin büyük fedakarlıklarını, geçmişte yaşananları ve Rum zihniyetini yeniden hatırlatmakta büyük yarar vardır.Kıbrıs Türk ve Rum çiftçilerin 1942 yılında birlikte kurdukları BEK adlı çiftçi örgütünün 1943 yılında Lefkoşa’da yapılan ikinci kongresinde Rum çiftçiler Yunan ve İngiliz bayraklarının yanına Türk bayrağının asılmasına karşı çıktılar. Bunun yanı sıra Türk üyelere sormadan, faaliyet raporunda “Enosis” talebine yer verilirken, kongrede “ana hedefimiz Yunanistan’la birleşmektir” ifadeleri okundu ve bu yönde karar alınmak istendi.İşte, Kıbrıs sorununun ana nedeni, Enosisi hedefleyen, kendilerini Kıbrıs’ın tek sahibi ve hakimi, Kıbrıs Türk halkını ise azınlık gören bu Rum zihniyetidir. Bu zihniyet ise hala devam etmekte olup, mücadelemiz de bu zihniyete karşıdır.BEK kongresinde, Rum zihniyetine ve Enosis kararı alınmak istenmesine karşı çiftçilerimiz de salonu terk edip, Türk bayrakları ile büyük bir protesto gösterisi yaparken, kendi birliklerini kurma kararı aldılar. Bu kararla birlikte de Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulmuş oldu.