İtalya'da 12 bini aştı

Dünya genelini etkileyen Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 820 bini geçti. İtalya'da Coronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 837 yükselerek 12 bin 428'e çıktı.

İngiltere'de 1801 kişi yaşamını yitirdi. ABD'de ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 393 olarak açıklandı. Diğer taraftan, Avrupa'da Coronavirüse karşı önlem almayan Belarus'ta da ilk ölüm gerçekleşti. İspanya'da son 24 saatte ölenlerin sayısı 849 artarak 8 bin 189 oldu. İran'da da ölü sayısı 141 artarak 2 bin 898'e yükseldi.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 269 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 402 can kaybıyla ABD takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 305 can kaybıyla dördüncü sırada yer aldı.

Yeni tip Coronavirüs kaynaklı 3 bin 24 ölümün görüldüğü Fransa, 2 bin 898 ölümün görüldüğü İran, 1789 ölümün görüldüğü İngiltere ve 1039 ölümün görüldüğü Hollanda binden fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler oldu.

Çin'in Wuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Covid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

İtalya'da ölü sayısı 12 bin 500'e yaklaştı

İtalya'da Coronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 837 yükselerek 12 bin 428'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı ise 101 bin 739'dan 105 bin 792'ye yükseldi.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Halk Sağlığı kurumları, ayrı ayrı son 24 saatte Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayılarını açıkladı.

Buna göre, İngiltere'de 367, İskoçya'da 13, Galler'de 7 ve Kuzey İrlanda'da 6 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 24 saatte tüm ülkede ölü sayısı 1408'den 1801'e yükseldi.

Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyordu.

Bu arada Covid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, video konferans yöntemiyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Tüm bakanlar toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

Daha kötüsü bekleniyor

Başbakan Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti. İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

Almanya

Almanya'da vaka sayısı 61 bin 912'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 583'e yükseldi.

Hollanda'da ölü sayısı bini aştı

Hollanda'da ölü sayısı 175 artarak bin 39'a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 12 bin 595 olarak açıklandı. Corona virüs salgınında binden fazla can kaybı veren ülke sayısı da sekiz oldu.

İspanya'da ölü sayısı artıyor

İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 849 kişinin daha hayatını kaybetti.

Ülkede Coronavirüs kaynaklı can kaybı 8 bin 189'a yükseldi. İspanya'da vaka sayısı da 9 bin 222 artarak 94 bin 417 oldu.

İran'da 141 ölü

İran'da son 24 saatte yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

Belarus'ta ilk ölüm

Avrupa'da Coronavirüste can kaybı yaşamayan Belarus'tan da kötü haber geldi.

152 vakanın bulunduğu Belarus'ta bir kişi Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de 3 bin 393 ölüm

En çok vaka tespit edilen ABD'de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin'i ikiye katlamış durumda.

ABD'de son aktarılan bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 393'e yükseldi.

Çin

Virüsün ilk görüldüğü yer olarak bilinen Çin'de hayatın normale döndüğü iddia edilirken ülkede vaka sayısı 81 bin 518 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 305.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.

İran'da ölümler artıyor

İran'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.