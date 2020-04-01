40 hastanın durumu iyi

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan 85 test sonucunda bir kişide daha Coronavirüs tespit edildi.

Yeni vakanın Gönyeli bölgesinde belirlendiği açıklandı. Böylelikle şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 70, mevcut hasta sayısı ise 40 oldu.

Yoğun bakımda tedavi gören 2’si KKTC vatandaşı 3 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şimdiye kadar ülke genelinde bin 262 test yapılırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüs’te gelinen son durumla ilgili bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün 85 test yapıldığını, 1 pozitif vaka tespit edildiğini ve hasta sayısının 70’e yükseldiğini belirtti.

Pilli, toplam 1262 test yapıldığını, yoğun bakımda 3 hasta olduğunu ve durumlarının stabil olduğunu dile getirdi.

Pilli, 29 kişinin taburcu edildiğini, tedavisi devam eden 40 hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, 5 büyük market çalışanlarına da testler yapıldığını ve herhangi pozitif bir sonuca rastlanmadığını belirtti.

Pilli, Covid-19 çalışmalarında görevli kişilere de tetkikler yapıldığını ve pozitif bir sonuca rastlanmadığını söyledi.

911 kişi karantinada

Pilli, 14 günlük karantina süresi bugün dolacak Alman turistlerin gerekli tetkiklerin ardından ülkelerine döneceklerini kaydetti.

Bakan Pilli,31 Mart itibariyle otellerde karantinada 911 kişi bulunduğunu söyledi.

Pilli, karantinalarla ilgili geniş açıklamanın bugün yapılacağını belirtti.

Evde izolasyonda olan kişilerin de tek tek aranarak yapması gerekenlerin hatırlatıldığını söyleyen Pilli, Coronavirüsü ile ilgili var olan 5 sabit hatta ek olarak 10 sabit hat daha eklendiğini kaydetti.

Pilli, 14 Mart’tan bu yana yurt dışından gelen ve izolasyonda tutulan 3 bin 85 kişinin olduğunu belirtti.

Corona tablosu:

Tespit edilen toplam vaka:70

Mevcut hasta:40

Hastaların uyrukları

Alman:1

Türkmen:1

KKTC: 38

Bölgelere göre dağılım

İskele-Karpaz:14

Lefkoşa: 9

Gönyeli:3

Lapta: 6

Beyarmudu: 3

Gazimağusa: 3

Girne: 2

Yoğun bakımda olan:3

Ölüm: 1 (Alman)