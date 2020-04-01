KKTC’de bir ilk

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Esat Altay, Diyalog Medya’nın katkılarıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde ilk etapta 10 bin kişiye gıda ve hijyen paketi dağıtılacağını açıkladı.

Altay; Diyalog Medya Direktörü Reşat Akar’ı ziyareti sırasında ilk kez böylesi büyük çaplı bir yardım kampanyası düzenlendiğini belirterek gösterilen ilgiye ve desteğe teşekkür etti.

Altay yaptığı açıklamada, kampanyanın ne şekilde yürütüleceği konusuna da açıklık getirdi ve şunları söyledi:

“Ülkemizde yaşanan Korona Virüsü nedeniyle ihtiyaçlı ailelerimize ulaşabilmek adına bir kampanya başlatmıştık. Kampanyamıza Diyalog Medya Grubu büyük bir katkı sağladı ve birlikte bir kampanya organize ettik. Bu kampanya neticesinde çok güzel bir geriye dönüş oldu, vatandaşlarımız çok güzel bir geriye dönüş yaptı. Güzel bağışlar toplandı ve toplanmaya devam ediyor. Bu yardımları ihtiyaçlılara ulaştırmak adına girişimler yapıyoruz. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen ihtiyaçlı vatandaşlarımız derneğimizin 2272425 numaralı telefonuna, whatsApp hattımız olan

0533 864 8177’ye taleplerini iletebilirler. Bunun yanı sıra bölgelerdeki muhtarlarla birlikte de bu kampanyamızı yürüteceğiz. Bu numaralarımıza muhtarlarımız da isim listelerini iletebilirler.”

Yardım paketlerinde neler var?

Oluşturulan gıda paketinin neleri ihtiva ettiğini açıklayan Başkan Altay şu bilgileri verdi:

“Paketlerimiz içerisinde kuru fasulye, salça, toz şeker, tuz, makarna, sıvı Ayçiçek yağı, pilavlık pirinç, kırmızı mercimek, bulgur, tel şehriye ve süt bulunacak. Ayrıca hijyen paketimiz de var. Bunun da içerisinde 4’lü tuvalet kağıdı, sıvı el sabunu, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu vardır. Kolilerimiz hazırlanıyor. Toplamda 20 bin kolilik bir planlama yapıyoruz. İlk aşamada 10 bin kolilik bağış yapacağız. Krizin uzaması durumunda tekrardan bir 10 bin koli daha ekleme yapılabilecek. Bu anlamda hem Diyalog Medya Grubu’na hem de katkı yapan vatandaşlarımıza teşekkür ederim

16 araç hazır

Esat Altay toplanan yardımların dağıtımıyla ilgili yapılan organizasyon hakkında da şu bilgileri verdi:

“16 arabalık gönüllülerden oluşan araçlar oluşturduk. 9 Bölgede şubemiz vardır ve buradaki arkadaşlarımız ile adanın her noktasına ulaşacağız. Gelen yardımlar kayıtlara girecek ve kime ne kadar verilirse bunlar belirlenecek ve medya aracılığıyla bunları da şeffaf bir şekilde halka duyuracağız. Herkes de yaptığı bağışların doğru noktalarda kullanıldığını görecek.”

Akar: Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar uzanacak

Diyalog Medya Grubu Direktörü Reşat Akar da böylesi ağır bir kriz ortamında halkımıza yardımcı olmak amacıyla Kızılay’ın yanında yer aldıklarını söyledi. Halkın, Diyalog Medya’ya büyük bir güven duyduğunu belirten Akar, bağışların ortaya çıkardığı sonucun bunu kanıtladığını ifade etti.

Akar şöyle dedi:

“Diyalog Medya Grubu olarak halkımıza teşekkür ediyoruz. Böylesi kriz dönemlerinde medyanın sorumlulukları göz ardı edilemez. Bizler de sorumluluk bilinciyle hareket ederek Kızılay’ın yardım kampanyasına güç verdik. Bu ilk kampanyamız değildir. Geçmiş yıllarda Dikmen ve Lapta sel felaketi, Van depremi sırasında da benzeri kampanyalar düzenlemiştik.

Kızılay’ımıza adil dağıtım konusunda güveniyoruz. Muhtarlarımıza da görevler düşüyo. İlk olarak 10 bin aileye Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar tüm ailelerimize ulaşılacak. Ve bunun ardından ikinci dağıtım sürecine geçilecek. İhtiyaçlı ailelerimizin muhtarlar aracılığıyla Kızılay’a başvurmalarını öneriyoruz.”