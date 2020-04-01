İç piyasa çöktü

Suna ERDEN

Tüm sektörlerde olduğu gibi süt üreticileri de coronavirüs sürecinde büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Otellerin ve restoranların kapalı olmasından dolayı ürettikleri sütün yarısından fazlası ellerinde kalan üreticiler, “Eğer otel ve restoranlar açılmazsa bu ülkede yaşanmaz hale gelir” dedi.

Ülke genelinde günlük üretilen süt miktarının 200 ton olduğunu, bunun yüzde 45’inin iç piyasada diğer kısmının da ihraç edildiğini belirten üreticiler, “Hem iç hem dış pazar durdu. Sütün yarısından fazlası elimizde kalıyor. Bir kısmını marketlere veriyoruz, geri kalanı dökmek zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Diyalog’a konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkede 50 bin kişinin geçimini sağladığı hayvancılık sektöründe ciddi bir kriz yaşandığını ancak yaşanan sıkıntıların küresel çapta olduğunun farkında olduklarını ifade etti.

Üretilen sütün pazarlanması noktasında büyük bir kaos yaşandığını belirten Naimoğulları, günlük üretilen 200 tonun yarısından fazlasının ellerinde kaldığını dile getirdi.

Naimoğulları, bunun en büyük nedeninin öncelikle otellerin kapalı olması, ardından restoran ve okulların durumu olduğunu belirtti.

Naimoğulları, şu anda sadece marketlere süt ve süt ürünü verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Üretilen sütü sadece marketlere verebiliyoruz. Ancak esas alıcılarımız oteller ve restoranlardı. Çünkü hane halkı alır, aldığını bir hafta tüketir. Ancak otellerde yüklü miktarlarda alım olur. Restoranlar da süt ürünlerini kullanır. Ancak şu anda otel ve restoranların kapalı olmasından dolayı ne yazık ki ürettiğimiz süt elimizde kalıyor.”

Yine Türkiye imdadımıza yetişir

Normal şartlarda ülkede üretilen günlük sütün yüzde 45’nin iç piyasaya, geri kalan kısmının Türkiye’ye ihraç edildiğini kaydeden Naimoğulları, şu anda hem iç piyasa hem de dış piyasanın çöktüğünü ifade etti. Naimoğulları, şöyle devam etti:

İç piyasa da olduğu gibi ne yazık ki Türkiye pazarında da sıkıntı içerisine girdik. Acilen Türkiye pazarına ürün verebilecek duruma gelmeliyiz. Geçtiğimiz hafta Tarım Bakanı ile görüştük. İthal süt ve süt ürünlerine yasak getireceğini söyledi. Ayrıca sütün kaşar olarak Türkiye’ye ihracı için de girişim yapılacak. Yine yetişirse imdadımıza Türkiye yetişir. Eğer sütümüzü ihraç edemezsek 50 bin kişinin ekmek yediği sektör tamamen çöker.”

Katkı koymaya hazırız

“Özellikle gıdanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ”diyen Naimoğulları, “Krizin olduğu günden beri süt ve süt ürünlerini sağlamaya devam ediyoruz. Her türlü sıkıntıya rağmen insanlarımızı gıdasız bırakmamak için uğraşıyoruz. Bu süreçte her türlü katkı koymaya hazırız. Sütten 10 kuruşluk kesinti yaptı. Bir buçuk liralık teşvik 3 buçuk bir yandan üretip bir yandan bedel ödüyorsunuz” dedi.

Naimoğulları, “Eğer oteller, restoranlar, okullar açılmazsa bu ülkede daha ne kadar yaşarız bilemiyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.