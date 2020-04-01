Can kaybı 8 oldu

Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta 32 yeni Coronavirus vakasının tespit edildiğini, 82 yaşındaki bir kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı 8’e yükseldi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta bugün 32 yeni vakanın daha eklenmesiyle toplam vaka sayısı ise 262 oldu.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, yeni vakalardan 13’ünün daha önce doğrulanmış vakalarla temas edenler, 4’ünün ise İngiliz Üslerinden olduğu, 15 kişinin ise virüsü nasıl kaptıklarının araştırıldığı vurgulandı. Hayatlarını kaybedenlerin 7’sinin erkek, birinin ise kadın olduğu ve birçoğunun önceden hastalık geçmişi bulunduğu ifade edildi.

Baf kaza mahkemesinde pozitif vaka

Gazete bir diğer haberinde, Baf Kaza Mahkemesi personeli olan bir kişide Korona virüsü tespit edildiğini, bu sebepten ötürü dezenfekte işlemi için mahkemenin 48 saat kapalı kalacağını yazdı.

Pozitif çıkan şahsın virüsü, bir başka pozitif vakadan kaptığının belirlendiğini vurgulayan gazete, mahkeme çalışanının yargıçlar, avukatlar ve diğer çalışanlarla yakın temas içerisinde olmasının ise endişeye yol açtığını belirtti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Larnaka’ya bağlı “Aradipu” (Aradip) bölgesinde 10-12 pozitif vaka bulunduğu iddialarının bölgede huzursuzluk yarattığını, belediyenin ise, Korona tespit yaptırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olma kararı aldığını yazdı.

Bölgede 75 yaşında hayatını kaybeden bir kişinin Korona olduğunun, ölümünün sonrasında anlaşıldığını ve şahsın eşinin de pozitif çıktığın vurgulayan gazete, 10-12 kişinin aynı aileden oldukları ve altısının tedavi olduğunu da aktardı.

Gazete ayrıca, İngiltere’de yaşayan üç Kıbrıslı Rum’un virüs sebebiyle hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

Hastalarda Klorokin ilacı kullanılıyor

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Korona virüsü teşhisiyle tedavi gören ve durumları ağır seyreden hastalarda, Klorokin içeren ilacın kullanılmakta olduğunu yazdı.

Haberde, Klorokin ilacının Güney Kıbrıs’ta yeterli miktarda bulunduğu ve ağır seyreden vakalarda, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığı ifade edildi.

Sokağa çıkanlara 300 Euro ceza

Bu arada Güney Kıbrıs’ta Korona virüsü salgınının önüne geçilmesi çerçevesinde dün alınan yeni önlemler yürürlüğe girdi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Korona virüsünün yayılmasının önüne geçilebilmesi çerçevesinde Rum hükümetinin aldığı önlemleri dün daha da sıkılaştırdığını belirterek, önlemlere ayrıntılı şekilde yer verdi.

Gazete, yürürlüğe giren yeni önlemler çerçevesinde saat 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladığını belirtirken, bu saatler dışındaki dolaşıma da kısıtlama getirildiğini aktardı.

Sokağa çıkma yasağı bulunan saatler dışında her şahsın günde bir kez, SMS yoluyla verilen izin sonrasında dışarı çıkmasına izin verileceğini vurgulayan gazete, diğer bir önlemin ise, taşıtlarda sürücü de dahil olmak üzere en fazla 3 kişinin seyahat etmesi şartının getirildiğini aktardı.

Gazete, evlerde ise, ikamet edenlerin dışında kişilerin toplanmasının da yasaklandığını vurgularken, yasaklara uymayanlara verilecek para cezasının ise 150 Euro’dan 300 Euro’ya çıkarıldığını belirtti.