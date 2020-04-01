‘Acil önlem’ çağrısı

Suna ERDEN

Türkiye’de 90 bin mahkuma af öngören yeni infaz yasası yürürlüğe girerken, Güney Kıbrıs’ta cezaevinin aşırı yoğunluğunu dikkate alan Rum lideri Nikos Anastasiadis’in ‘Başkanlık affı’ getireceği bildirildi.

Rum kaynakları Başkanlık Affı için yetki sınırının 540 olduğunu, ancak bunun 810’a çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtirken, deneyimli avukatlarımızdan Boysan Boyra, benzeri adımların KKTC’de de atılması gerektiğini söyledi.

Avukat Boysan Boyra, Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde cezaevinde bulunanlarla ilgili düzenlemeler yapıldığını, günümüz koşullarında Kuzey Kıbrıs’ta da önlem alınmasının şart haline geldiğini ifade etti.

Diyalog’a konuşan Boyra, kapasitesinin üzerinde doluluk oranına sahip olan cezaevinde hastalığın kontrolünün mümkün olmadığını ifade ederek, “Mesela bir mahkum yarın bir gün virüs kaparsa ve ölürse bu ona aslında idam cezası vermekle eş değer değil midir? Bu nedenle en kısa sürede yetkililerin bu konuyu ele almaları gerekiyor” dedi.

Acil önlemler alınmalı

Boyra, Türkiye’de de infaz sisteminde değişiklik yapılarak, bazı ağır suçlar hariç mahkûmlarla ilgili düzenleme yapıldığını ifade etti.

Boyra, güney ve Türkiye’de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de cezaevinde bulunanlarla ilgili düzenleme yapıldığını, bazı suçlardan yatanların serbest bırakıldığını dile getirdi.

Avukat Boyra, bugünkü koşullarda Kuzey Kıbrıs’ta da cezaevinde bulunanlar için bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Boyra şöyle devam etti:

“Tüm dünya çok hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyadır. Ne diğer ülkeler ne de biz bununla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Madem bilmiyoruz o zaman hayatları tehlikede olan insanları korumak için önlem almalıyız. İnsanları birbirine temas etmemesi, sosyal mesafeyi koruması için uyarıyorlar. İnsanları evlere tıkıyorlar. Madem öyle tıklım tıklım olan koğuşlardaki kişiler risk altında değil midir? Mesela bir mahkum yarın bir gün virüs kaparsa ve ölürse bu ona aslında idam cezası vermekle eş değer değil midir? Bu nedenle en kısa sürede yetkililerin bu konuyu ele almaları gerekiyor.”

Ölçüler değişti

Kapasitesinin üzerinde doluluk oranına sahip olan cezaevinde hastalığın kontrolünün mümkün olmadığını ifade ederek, “Birileri virüsü kapmasan acil önlem alınması lazım” dedi.

Boyra, hem affın hem de ceza infaz sisteminin ele alınması gerektiğini ifade etti.

Avukat Boyra, Bakanlar Kurulu’nun Kanun Gücünde Kararname ile karar üretebileceğini belirtti. Boyra, “Normal şartlarda böyle bir düşüncem olmaz ancak olağanüstü günler geçiriyoruz. O nedenle ölçüler de değişti” dedi