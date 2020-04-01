Karton bardaklara ekti

Hüseyin ÇİÇEK

Yedikonuk’ta evinde karton bardakların içerisinde hintkeneviri yetiştirdiği tespit edilen 27 yaşındaki Tarkan Alpmut gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru Osman Üreten, 30 Mart 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce alınan bilgi üzerine Tarkan Alpmut’un Yedikonuk’daki ikametgâhında hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında yapılan aramada bilgisayar dolabının içinde karton bardaklarda ekili 10 kök hintkeneviri bitkisi ile oda içinde bir miktar hintkeneviri bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini ve yazılı dava tebliğinde suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, davalarında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve iki kefilin 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.