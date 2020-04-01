Tek tek ateş ölçü

Onur ULAĞ

Vatandaşlar dün akşam tam sokağa çıkma yasağı başlamadan önce ihtiyaçlarını almak için dışarı çıkarken, bazı büyük marketler de müşterileri almadan önce tek tek ateşlerini ölçtü.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı saat 21.00’den, 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı kararı dün akşam başladı.

Vatandaşlar, akşamüzeri son alışverişlerini yapmak üzere marketlere gitti.

Gün içerisinde fırsat bulamayanlar saat 21.00 öncesi özellikle büyük marketlere giderek ihtiyaçlarını aldı.

Marketlerde yığılma olamaması dikkat çekerken, daha sıkı tedbirler alındığı görüldü.

Bazı büyük marketler, müşterileri içeri almadan önce ateşini ölçü.

El ve ayak dezenfektanı da bulunduran marketlerin çalışanları da eldiven ile maske takarak gerekli koruyucu tedbirleri aldı. Vatandaşlar da alınan tedbirlerden memnun olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, özellikle bazı marketlerin müşterilerin ateşini ölçerek içeri almasının çok yerinde bir uygulama olduğunu dile getirdi.