Ziyamet’te açık  hava toplantısı

Yılmaz YAKAR

Karpaz Koordinasyon Komitesi, açık havadaki ilk toplantısında dün karantina sınırı olan Ziyamet girişinde gerçekleştirdi.

Bakanlar Kurulu kararınca oluşturulan Komite, karantina kararı alınan 27 Mart’tan itibaren bundan önceki toplantılarını Yenierenköy, Dipkarpaz Belediyeleri ile İskele Kaymakamlığı’nda gerçekleştirmişti.

Karantina bölgesine girişi ve çıkışı olabildiğince azaltmak amacıyla Komite, toplantılarını karantina sınırı olan Ziyamet girişinde açık havada yapmayı kararlaştırdı.

İlk açık hava toplantısına, hükümet ile Karpaz Koordinasyon Komitesi arasında koordinasyonu sağlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlık etti.

Toplantıda ayrıca Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Dipkarpaz Belediyesi’nden bir yetkili de hazır bulundu.

Yarım saati aşkın süren toplantıda Komite ve bölgenin karantinadan kaynaklanan sıkıntıları hükümete iletilmek üzere Bakan Çavuşoğlu’na aktarılırken, Çavuşoğlu da hükümetin direktiflerini aktardı.

Karantina bölgesine gıda yardımı

Toplantının ardından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 köyü kapsayan karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kişisel girişimleriyle hayırsever iş insanlarından topladığı gıda, kuru bakliyat, hijyen malzemesi ve tüp gaz gibi yardımların bir bölümünü karantina bölgesinin girişinde Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana’ya teslim etti.

Bu arada karantina kurallarının büyük bir titizlikle uygulandığı görülürken, bölgeye zorunlu giriş ve çıkış yapan araçlar dezenfekte ediliyor.

Çavuşoğlu: Bölgenin desteğe ihtiyacı var

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada tüm yerel yönetimlerin bu dönemde çalışanlarıyla birlikte halk sağlığını korumak ve salgını atlatmak amacıyla seferberlik ilan ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu karantina ilan edilmesiyle birlikte ortaya çıkan tedirginliğin, kriz komitesinin birlikte hareket etmesiyle yavaş yavaş güvene yerini bırakmaya başladığını ifade etti.

Çavuşoğlu, bölgede günlük yaşanan sorunlara kriz komitesinin sürekli toplantı yaparak anlık çözümler ürettiğini belirterek, bölgede gelir düzeyinin düşük olduğunu, tamamen kapalı bir ekonomi pozisyonuna dönüşünce işini kaybeden veya işine gidemeyen, üretemeyen birçok insanın ortaya çıktığını, bu anlamda devletin ve hayırsever insanların desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dana: Toplantı her gün yapılacak

Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana da karantina kararının ardından her gün toplantı yaptıklarını, kontrollü bir şekilde tam sokağa çıkma yasağının uygulandığını kaydetti.

Dana, beslenme ve ilaç ihtiyaçlarının giderilmesi ve üretimin devam etmesiyle ilgili kararlar alarak hayatı kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yeşilırmak: Uygulamada sıkıntı yaşanıyor

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da yaptığı açıklamada, çok zor dönemlerden geçildiğini, sahada olan polis, asker, belediye çalışanları ve sağlık ekiplerinin ciddi mücadele verdiğini vurguladı.

Karantina koşullarıyla ilgili kararlar alınırken yerel yönetimlerin de görüşünün alınmasının önemine dikkat çeken Yeşilırmak, çünkü alınan bazı kararların uygulanmasında sıkıntı yaşandığını söyledi.

Sadıkoğlu: Sorun hepimizin

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sorunun ülkenin ve herkesin sorunu olduğunu belirterek, “Ülkemizin neresinde olursa olsun hassasiyet aynı” dedi.

Sadıkoğlu, Bakan Çavuşoğlu’nun bölgeyi yardımlarla birlikte ziyaret etmesinin ayrı bir motivasyon oluşturduğunu söyledi.

Bazı faaliyetlere ilişkin kararlar aldı

Karpaz Koordinasyon Komitesi, Hükümet adına Koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ortaya çıkan tespitler ışığında iyileştirici bazı yeni kararlar alındı.

Kararlar şu şekilde özetlendi:

- Bölgedeki bağ üreticilerin bağlarının bakım ve ilaçlamalarını yapabilmelerine olanak sağlamak üzere 08.00-12.00 saatleri arasında bu işlemleri yapmalarına,

- Bölgenin zaman içinde doğacak tüp gaz ihtiyacının giderilmesine dönük olarak bayilerin doğacak ihtiyacı tespit edip komisyona bildirmesine ve buna dönük gerekli izinin alınmasına,

- Bölgenin un ihtiyacının belirlenip komisyondan izin almak koşuluyla temin edilmesine,

- Bölgenin sebze ve meyve satıcılarının doğacak ihtiyacı bildirilip komisyondan izin alarak temin edilmesine,

- Bölge Balıkçılarının balık tutmasına olanak sağlamak üzere Akşam: 15.00-24.00 ve Sabah: 02.00-11.00 saatleri arasında balıkçılık faaliyetini yerine getirilebilmesine, ancak bu işlemin 1 kişi ya da en fazla 2 kişi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.