ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya yönelik sert ifadeler kullandı. ABD olmadan NATO'nun kağıttan kaplan olduğunu söyleyen Trump, "Yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar ama Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etmek istemiyorlar. Korkaklar, bunu unutmayacağız" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan Orta Doğu'daki savaşta 21 gün geride kaldı.

“ABD olmadan NATO kağıttan kaplandır” diyen Trump, "Nükleer güce sahip bir İran’ı durdurmak için bu mücadeleye katılmak istemediler. Artık bu mücadele askeri açıdan kazanıldı ve kendileri için neredeyse hiç tehlike kalmadı; ancak ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar, ama yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etmek istemiyorlar. Onlar için çok kolay, riski de çok az. Korkaklar, bunu unutmayacağız!" dedi.

Fransa’nın tavrı net

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı güç kullanarak açmaya yönelik herhangi bir girişime katılmayacağını belirtti.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Bölgede bayram dönemine girildiği bu süreçte silahların susmasını, müzakere edilen bir çözüme şans tanınmasını ve tarafların gelecek saatlerde çatışmalara ara vermeyi kabul etmesini istediğini kaydeden Macron, bölgedeki durum sakinleşince Fransa'nın diğer ülkelerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere refakat etme konusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

Macron, bunun için deniz sektöründeki aktörlerin katılımı ve İran'la görüşmeler yapılması gerekeceğini ifade ederek, bölgedeki bombardıman ve saldırıların devam ettiği bir bağlamda Hürmüz Boğazı'nın güç kullanarak açılmasına yönelik herhangi bir girişime katılmayacağını bildirdi.

İngiltere, ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdi

İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran’ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdi. Bakanlar, ABD'nin bölgenin toplu meşru müdafaası kapsamında İngiltere'nin üslerini kullanmasına ilişkin anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırmak için kullanılan füze üslerini ve kapasitelerini etkisiz hale getirmeye yönelik ABD savunma operasyonlarını da kapsadığını doğruladı.

