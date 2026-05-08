Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde üç yolcu hantavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İngiltere'nin geçen cumartesi günü Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında şiddetli solunum yolu hastalığı olan bir grup yolcuyu DSÖ'ye bildirdiğini aktararak, “Şu ana kadar 3'ü ölümle sonuçlanan 8 vaka rapor edildi. Vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumdadır” ifadelerini kullandı.

Hastalığın seyrine dair bilgi veren Ghebreyesus, ilk vakada 6 Nisan'da belirti gösteren bir erkeğin 11 Nisan'da gemide hayatını kaybettiğini, ilk başta solunum yolu hastalığı sanıldığı için numune alınmadığını aktardı.

Hayatını kaybeden kişinin eşinin Saint Helena Adası’nda gemiden indiğini ve Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yapılan uçuş sırasında fenalaşarak 26 Nisan'da yaşamını yitirdiğinin altını çizen Ghebreyesus, alınan numunelerin test edilmesiyle bu kişinin hantavirüs olduğunun doğrulandığını dile getirdi.

Üçüncü ölümün ise 2 Mayıs'ta gemideki bir kadında görüldüğü kaydedildi. Hastalanan diğer kişilerin ise Güney Afrika, İsviçre ve Hollanda'da tedavi veya gözetim altında olduğu bildirildi.

Her şey yolunda

Bu arada üç yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kruvaziyerin yolcuları arasında bir Türk de var. Yolculardan Emin Yoğurtçuoğlu, gemideki son durumu anlattı. Kanarya Adaları'na doğru ilerlediklerini söyleyen Yoğurtçuoğlu, gemide şu an için her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Yoğurtçuoğlu gemide yeni bir vaka olmadığını da kaydetti.

