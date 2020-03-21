Böyle olmaz

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında ‘ekonomik önlemler’ çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık, Maliye ve Turizm bakanlıklarının ‘örtülü ödenekleri kaldırılırken, siyasi partilere yönelik mali yardımların durdurulması yönünde herhangi bir karar alınmaması dikkat çekti.

Siyasi partilere 2020 yılında yaklaşık 13 milyon 500 bin dolayında mali yardım yapılması öngörülürken, içinden geçmekte olduğumuz kritik süreçte bu paranın işsiz kalanlara veya sağlık ihtiyaçlarına harcanması gerekiyor ve halkımız hükümetin daha da geç kalmadan daha kapsamlı ‘tasarruf önlemleri’ almasını bekliyor.



Hükümet dün hangi kararları aldı?

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaklaşık 3,5 saatlik toplantının ardından açıklama yaptı ve toplantıda Covid-19 salgınıyla ilgili olarak KKTC’de ve dünyada gelinen durumu değerlendirdiklerini kaydetti.

Bugüne kadar aldıkları tedbirlerin ne oranda ve nasıl uygulandığı konusunu ele aldıklarını söyleyen Özersay, bir takım yeni kararlar aldıklarını da ifade etti ve bunları açıkladı.

Maliye Bakanlığı’nın yaptığı teklif çerçevesinde bütçedeki bazı ödeneklerin alınan ek tedbirlerin maliyetinin karşılanması amacıyla ek ödenek kalemine aktarılmasına karar verdiklerini söyledi. Özersay, ek ödenek kalemine aktarılan ödenekleri şöyle açıkladı:

“Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi Kalemi; Hane Halkı Kalemi; Dernek, Birlik Kurum Kuruluşlara Yardım Kalemi.

Cumhuriyet Meclisi Dernek Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi

Başbakanlık Hane Halkına Yardım Kalemi, Derne, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi

Maliye Bakanlığı Hane Halkına Yardım Kalemi; Dernek Birlik Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi. Turizm Bakanlığı Dernek Birlik Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi.”

Pile’deki vatandaşlara sağlık hizmeti

Pile’nin Kıbrıs Rum tarafına açık olması ve orada bir serbest dolaşımın mümkün olması nedeniyle bir takım ilave önlemler almak durumunda kaldıklarını anımsatan Özersay, bu tedbirler nedeniyle Pile’de yaşayan halkın KKTC’ye gelme hakkına sahip olmasına rağmen, girişte 14 gün merkezi karantina altına alınma durumuyla karşı karşıya kaldığını ve bunun Pile’de yaşayan vatandaşların bazı sıkıntılar yaşamasına neden olduğunu anlattı.

Özersay, bu bağlamda vatandaşların da taleplerini dikkate alarak Akdoğan’da bulunan ambulans hizmetinin sağlık personeliyle birlikte Pile’den talep gelmesi halinde Pile’deki vatandaşlara sağlık hizmet sunması yönünde karar aldıklarını söyledi.

İlgili bölgedeki İngiliz üs yetkilileriyle de temas kurarak ambulansın Beyarmudu sınır kapısından geçip Pile’ye gitmesi ve vatandaşlara acil sağlık hizmeti sunması konusunda da karar ürettiklerini kaydeden Özersay, gerekli ayarlamanın şu an yapılmakta olduğunu ve ilerleyen saatlerde irtibat için telefon numarası da vereceklerini kaydetti.

Ülkenin başka bölgelerinde ihtiyaçlı olan vatandaşlara gıda yardımı yapılması konusunda sürdürülen bir çalışma olduğunu hatırlatan Özersay, Pile muhtarlığıyla irtibat halinde aynı yardımın Pile’deki vatandaşlara da yapılması konusunda bir adım atma kararı aldıklarını ifade etti. Özersay, Pile’deki vatandaşların içme suyu tedariki gibi diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da bir çalışma başlatacaklarını da söyledi.

Bireylerin her birinin sorumluluğu çok önemli

KKTC’de test sonucu pozitif çıkan vakaların çoğunun Salamis Otel’de kalan Alman turistlerle bağlantılı olduğunu kaydeden Özersay, KKTC vatandaşı olan ve pozitif test sonucu bulunan kişilerin bugüne kadar kimlerle temas ettiklerinin yakın bir takibinin söz konusu olduğunu belirtti ve devlet olarak kendileri ne kadar tedbir alırlarsa alsınlar bireylerin her birinin sorumluluğunun önemli odluğuna işaret etti.

Özersay, “Her bireyim başına bir bekçi koyamayacağımıza göre herkes kendi kendini denetlemek durumundadır, bu şakaya alınacak bir mesele değildir ” diye konuştu ve vatandaşların bireysel sorumluluğunun bilincinde olmasını istedi.

Merkezi karantina noktaları ile ilgili kimse ayrıcalık beklemesin

Oluşturdukları merkezi karantina noktalarında yurt dışından gelenlerin 14 gün misafir edileceğini de söyleyen ve kimsenin bu noktalarla ilgili bir ayrıcalık beklentisine girmemesini isteyen Özersay, imkanlar dahilinde herkesi bir yerlerde barındırmak durumunda olduklarını, herkesin lüksünden, yaşam kalitesinden ödün vermesi gerekebileceğini söyledi.

Özersay “beni şuraya koydunuz buraya alın, filan gelecek şuraya değil buraya koyabilir misiniz” yaklaşımına kimsenin girmemesini ve herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Aldıkları tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladıklarını da vurgulayan Özersay, bundan sonrasının çok daha önemli olduğunu, bireyler için alınması gereken tedbirler yanında sağlık anlamında kapasitelerinin artırmak için alınması gereken ilave tedbirler de bulunduğunu ifade etti.

Özersay, “Gün geçtikçe daha çok biz bizeyiz, bundan sonrası çok daha önemli ve çok daha kritik” dedi.