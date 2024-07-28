Katliam yapıyor

İsrail'in Gazze'de "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki saldırılarında 54 kişi öldü. Saldırılarda onlarca kişi de yaralandı. İsrail'in Deyr Belah kentindeki bir sahra hastanesini bombalaması sonucu en az 30 kişi öldü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde, bir günde düzenlediği saldırılarda, 54 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, binlerce yerinden edilmiş insanın barındığı Deyr el-Belah'taki okula düzenlenen saldırıda 15'i çocuk ve 8'i kadın, 31 can kaybının olduğu, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı ise Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde sabah düzenlediği saldırılarda 23 Filistinlinin öldüğünü ve 89 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürekli yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde çok sayıda sağlık merkezinin saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı vurgulandı.

İsrail sahra hastanesini bombaladı

İsrail'in Deyr Belah kentindeki bir sahra hastanesini bombalaması sonucu en az 30 kişi öldü. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu en az 30 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulu içerisindeki sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 30 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı kaydedildi.