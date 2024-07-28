Fırsat var

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın güzel ve yaşanabilecek bir yer olduğunu belirten vatandaşlar, sorunların çözümü halinde herkesin mutlu bir yaşam sürebileceğine inanıyor. En önemli sorunun elektrik olduğunu belirten vatandaşlar “ihaleye çıkılarak güneş ve rüzgar enerjisiyle üretim yapabilecek şirketlerle anlaşma yapılabilir” diyor, hükümetlerin bu konuda cesaret göstermesini istiyor.

Bazı küçük sorunların dahi uzun süre çözümsüz bırakılmasının tamamen yönetim hatalarından kaynaklandığını belirten vatandaşlar, siyasetin ülkeye hizmet edemediğini vurguluyor. Yaşananlardan dolayı siyasete olan güvenin dibe vurduğunu belirten vatandaşlar, istikrarlı bir yönetimle tüm sorunların kısa sürede çözülebileceğine inanıyor.

Ne dediler?..

İbrahim Rüştüoğlu

“KKTC’de yaşamaktan mutluyum. Kıbrıs’ta yaşanmaz duruma gelinse de bu ülkeyi seviyorum. Ülkemizde birçok sorun var. Mesela döviz yükselirken yapılan zamlar döviz düştüğü zaman indirim görmüyor ayrıca gençlerimiz iş bulmakta sıkıntılar yaşıyor. Herkes buradan kaçarsa Kıbrıs kimlere kalacak diye düşündüğüm için burada olmaktan mutluyum. Pahalılıktan, kontrolsüzlükten ve kural tanımazlık ayrıca elektriksizlik nedeniyle de mutsuzuz. Ülkeyi yönetenler bu soruna çözüm getirmelidir. Niyet ve cesaret varsa sorunlar çözülür.”

Erdal Yarkın

“KKTC’de yaşamaktan çok mutluyum. Buradan gidip başka bir yerde yaşamam pek mümkün değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti de KKTC’de benim vatanımdır. Aradığımı buluyorum ancak bir takım eksiklikler de vardır. 1974 yılında Kıbrıs Cumhuriyetini bırakarak bütün haklarımızı iade ederek ayrıldık ve büyük bir hata yaptık. Kıbrıs Cumhuriyeti kendini dünyaya ilan etti. Aslında söyleyecek çok şey var ancak dinleyen yok. Bu memlekette kaynak çok ancak işler yürümüyor. Tüm olumsuzluklara rağmen bu ülkede olmaktan burada yaşamaktan mutluyum. Hükümet her zaman hatır gönül işleri yapıyor ve toplum olarak her zaman kaybediyoruz.”

Hüseyin Yenal

“KKTC’de yaşamaktan mutluyum ancak sorunlar çok. Beni mutlu eden unsurlar havanın ve denizin güzel olması, ayrıca dünyada en rahat ülkelerden bir tanesi olmasıdır. Diğer yandan hiçbir kurum güzel çalışmadı, milletvekillerinin hiç biri ülke için çalışmıyor. Ülkemizde hiçbir sistemin olmaması ve bu ülkenin gidişatını aklım mantığım almıyor.”

Özel Cevdet

“KKTC’de yaşamaktan mutluyum ancak sıkıntılar vardır. Memlekette sistemin bozuk olması beni üzen bir durumdur. Ülkede bir sistem olursa halk da mutlu olacaktır. Sistemin oturmaması her yerde bir aksiliğe neden olmaktadır.”

Belkız Yılgül

“KKTC’ye 17 sene önce İzmir’den geldim ve Kıbrıs’ın havasıyla insanlarını İzmir’in havası ve insanlarına benzettiğim için seviyorum. Daha emniyetli ve daha güvenli bir ülke olduğu için kızımla birlikte rahat bir yaşam sürüyorum. Beni bu ülkede üzen durum elektrik, pahalılık ve benzeri sıkıntılar ayrıca Kıbrıslıların Türkiyelilere karşı biraz daha hoşgörülü olmalarını istiyorum. Umutluyum ve bir gün bu sorunların ortadan kalkacağına karşı umutluyum.”

Hasan Mercan

“KKTC’de yaşamaktan çok mutluyum. Beni bu ülkenin mutlu etmesinin nedeni rahat ve güvenli olmasıdır. KKTC’de mutsuz olduğum konular da çevrenin çok iyi olmamasıyla pahalılığın olmasıdır. Umarım bu sıkıntılar da ortadan kaldırılacaktır.”

Burçin Cantaş

“KKTC’de yaşamaktan yarı mutluyum. Düzensizlik beni mutlu etmiyor. Mutlu olduğum tarafı ise küçük bir ülke olmamız ve insan olarak daha az kirlenmiş olmamızdır. Son zamanlarda çok fazla kriminal olaylar yaşanıyor bunlar da bizi tabi ki üzüyor. Benim umudum kalmadı ve bu ülkenin düzeleceğine inancım yoktur.”