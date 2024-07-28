‘Asla kabul edilemez’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Crans Montana’da kalınan yerden devam etmenin “sıfır asker, sıfır garanti” anlamına geldiğini ve böyle bir yanlışı dünyada günümüzde yaşanan savaşlar göz önünde bulundurulunca asla kabul etmediklerini vurguladı.

Tatar, “Egemenliğimiz ve devletimiz bizim şartımızdır. Bir antlaşma olacaksa iki devletin iş birliği ile olacaktır ve Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974’ü işgal olarak değerlendirenlerin esasen 15 Temmuz 1974’te İkinci Helen Cumhuriyeti’ni ilan eden Yunanistan albaylarının Kıbrıs Adası’nda yaptığının bir işgal olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, “Türkiye kurtarıcımız olarak üçlü harekatla 20 Temmuz 1974’te barış getirmek için Mehmetçik’i adaya göndermişti” dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılının kutlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, harekat ile Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan dengesinin sağlandığını söyledi.

“50 yılda çok şeyler başardık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ekonomisinin ve turizminin daha da gelişmesi için birçok olumsuzlukları aşarak bu günlere gelindiğini kaydetti.

Tatar, anavatan Türkiye ile birlikte hareket eden doğru vizyonla KKTC’nin daha da güçlenmekte olduğunu belirterek TOBB’un KKTC’de yaptığı iş birliklerinin önemine işaret etti.

Kıbrıs Türklerinin özden gelen egemenlik hakkının kabul edilmeden müzakere sürecinin başlamayacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da kalınan yerden devam etmenin “sıfır asker, sıfır garanti” anlamına geldiğini ve böyle bir yanlışı dünyada günümüzde yaşanan savaşlar göz önünde bulundurulunca asla kabul etmediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemenliğimiz ve devletimiz bizim şartımızdır. Bir antlaşma olacaksa iki devletin iş birliği ile olacaktır ve Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı devam edecektir” dedi.