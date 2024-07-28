Keyifli bir gün oldu

"8. Evdim Bağ Bozumu" gezisi, dün yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yapıldı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin organize ettiği "8. Evdim Bağ Bozumu" gezisinde, Hilmi Bağcıer'in öncülüğünde Evdim’e gidildi.

Belediye açıklamasına göre, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'un da katıldığı gezide, vatandaşlar anılarını tazeleme fırsatı buldu.

Başkan Kırok, geziye katılan vatandaşlarla sohbet edip, onlardan anılarını dinledi. Açıklamaya göre, katılımcılar, eğlenceli geçen geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çatalköy-Esentepe Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Başkan Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"8. Evdim Bağ Bozumu" gezimizi 26 Temmuz Cuma günü kalabalık bir grupla gerçekleştirdik.

50 yıl önce güneydeki topraklarından kuzeye göç eden atalarımızın yaşadıkları duygu dolu anlar görülmeye değerdi. Anılarını tazeleyip gençlere bu anıları aktarmaları bizler için oldukça önemliydi.

Organizede emeği geçen herkese teşekkür ederim.”