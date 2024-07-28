Ortam gerildi

Güney Kıbrıs’ın Vasiliko bölgesinde inşa edilmesi planlanırken Çinli şirkete verilen ihalenin iptal edilmesi ve ardından AB Savcılığı (EPPO) tarafından soruşturma başlatılmasının yankıları sürüyor.

Politis gazetesi “AB Verdiği 101 Milyon Euroyu Geri İsteyebilir – Vasiliko Santralindeki Skandalın Zincirleme Sonuçları – Vasiliko: Ödeneği De Bizden Geri Alacaklar” başlıklı manşet haberinde, Vasiliko bölgesindeki doğal gaz terminalinin inşasında patlak veren skandalın zincirleme etkilere yol açtığını yazdı.

Gazete, Çinli bir şirkete ihalenin verilmesi ve akabinde projenin yarım kalması sonrasında, aslında projenin mart ayından beridir EPPO tarafından soruşturulduğunun ve Rum hükümetinin de bunu kamuoyundan gizlediğinin ortaya çıkmasının ardından AB’nin projeye yaptığı yatırımı geri çekme ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Rum Başkanlık Müsteşarı Eirini Piki’nin, bir radyo programına yaptığı açıklamada, AB Savcılığı’nın araştırmasını sürdürdüğünü ve AB’nin projeden finansmanını çekme ihtimalinin de olduğunu söylediğini vurguladı.

EPPO tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, projeye ilişkin soruşturmanın Lüksemburg ve Lefkoşa AB Savcılığı ofisleriyle birlikte yürütüldüğü ve soruşturmanın Rum polisi tarafından gerçekleştirileceği belirtilirken, soruşturmanın devam etmesi sebebiyle daha ayrıntılı açıklama yapılamayacağı ifade edildi.

DİSİ partisinden yapılan açıklamada, “olayların bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiği” yorumu gelirken AKEL’in açıklamasında ise “Anastasiadis-DİSİ dönemine ilişkin büyük bir skandalla daha karşı karşıya olunduğu” vurgulandı.