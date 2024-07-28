Sürpriz oldu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görev değişimi oldu. Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun yerine Yasin Ekrem Serim atanırken, Feyzioğlu, Türkiye'nin yeni Prag Büyükelçisi oldu.

AA'nın haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

