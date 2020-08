Kış aylarında korkutan tahmin 

İngiliz hükümetinin kış aylarında corona virüsü salgını için yaptığı hazırlıkla ilgili gizli rapor ortaya çıktı. Raporda "En kötü senaryoda 85 bin kişi bu kış corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedebilir" deniyor.

İngiliz hükümetinin hazırladığı gizli rapora göre bu kış çok daha sert önlemler alınabilir, ancak İngiltere’de okullar büyük olasılıkla açık kalacak.

Sızan bilgilere göre rapor bir “tahmin değil, senaryo,” bu sebeple içindeki veriler de ciddi boyutta belirsizlik içeriyor.

Kimileri rapordaki modellemeyi eleştirirken kimi de içindeki bilgilerin halihazırda güncelliğini yitirmiş olduğu görüşünde.

Kış ve cenaze hazırlığı

BBC Newsnight programı için çalışan gazetecilerin ulaştığı rapor, Sage isimli bilimsel danışma grubu tarafından hükümet için yazıldı. Amacı, İngiltere’deki Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve yerel yönetimlerin kış aylarında hem bakım, hem de cenaze gibi işlemler için hazırlıklı olması.

Rapordaki temel öngörülerden bazıları; okulların açık kalacak olması ve hükümetin, filyasyon yöntemiyle Covid-19 vakalarının yayılmamasında sadece yüzde 40 etkili olacağı…

Kasım ayı için ise, aynı evde yaşamayanların temasının Mart 2020 öncesine göre yarı yarıya azaltılacağı yeni önlemler alınacağı öngörülüyor. Bu önlemler Mart sonunda alınan önlemlere kıyasla daha sert olabilir ve Mart 2021’e kadar uygulanabilir.

Korkutan can kaybı tahmini

Temmuz 2020 – Mart 2021 arasındaki dönemde, her yıl görülen ölümlerin üzerine çıkan can kaybı sayısının hesaplandığı raporda, sayının daha önce görülmemiş kadar yüksek olabileceği belirtiliyor.

Can kaybı tahmini yapılırken kronik hastalığı bulunan ya da ağır hasta kişiler de hesaba katılıyor.

İngiltere ve Galler bölgelerinde 27 bin kişinin corona virüsü dışı sebeplerle, 81 bin kişinin de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedebileceği, bunların ortalama sayının dışında görülecek ölümler olduğu raporda yazıyor.



İskoçya’da 2 bin 600, Kuzey İrlanda’da ise 1,900 kişinin corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedebileceği de raporda yer alan tahminler arasında.Raporda ortalamanın üzerindeki can kaybı tahminlerinin yanı sıra, kaç kişinin Kasım-Mart ayları arasında tedavi görmek üzere hastanelere başvurabileceğine dair de tahminler var.Bilim insanlarının hâlâ ciddi bir belirsizlik olduğunun altını çizdiği bu tahminlere göre, corona virüsü kapan kişilerin yüzde 2.4’ü hastaneye kaldırılabilir. Hastaneye kaldırılanların da yüzde 20.5’i yoğun bakıma alınabilir; yüzde 23.3’ü de hayatını kaybedebilir.Bu modellemeye göre corona virüsü kaynaklı can kaybı oran da yüzde 0.7 olacak.Bu model değişmeye çok açık bir tahminden ibaret olsa da, en kötü senaryoda hükümetin planlama yapmasına yardımcı olacak şekilde yazıldı.Ancak bazı uzmanlar, modellemenin yanlış olduğu ve çok sayıda senaryonun mümkün olduğu bu durumda planlama yapmaya yardımcı olmayacağı görüşünde.

“Çok farklı senaryolar için hazırlıklar devam ediyor”

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Carl Heneghan, rapordaki tahminlerin bir kısmının makul olmadığını ve “ilk dalgadan hiçbir şey öğrenmediğimizi gösterdiğini” düşünüyor.

Bu rapor, hükümet için çalışan uzmanların hazırladığı ilk “en kötü senaryo” değil.

Geçen ay da İngiltere’nin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance’in talebi üzerine hazırlanan bir raporda da, kış aylarında gelecek ikinci dalgada 120 bin kişinin corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedebileceği yazıyordu.