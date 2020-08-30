‘Kaynaklarımıza  sahip çıkmalıyız’

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın seçim çalışmaları çerçevesinde Korkuteli, Geçitkale, Akova ve Yıldırım’ı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldiği bildirildi.

Ziyaretleri esnasında su kesintisinin gündeme gelmesi üzerine Akıncı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u arayarak Türkiye ile KKTC arasındaki su hattındaki tamirat hakkında bilgi aldı. Akıncı, aldığı bilgi üzerine, çalışmaların 15 Eylül’de tamamlanmasının beklendiğini paylaştı.

Arızanın yaşandığı günlerde, tamiratın açıklanandan daha uzun sürebileceği uyarısında bulunduğunu belirten Akıncı, “O günlerde arızanın bir- iki ayda giderileceği ve su akışının yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Ancak görüldüğü gibi öyle olmadı” dedi.



Öncelikle topraklarımıza düşen her damla suya sahip çıkma bilinci ile hareket edilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu bilincin özellikle kış aylarında denizlere akıp giden su konusunda da gösterilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.Cumhurbaşkanı Akıncı, “Önceliği her zaman kendi kaynaklarımıza ve kendi üretimimize vermeliyiz. Kendi kendimize yeterli olmak durumundayız. Kendi kaynaklarımıza sahip çıkmak, onları korumak ve geliştirmek önceliğimiz olmalıdır. Türkiye’den su gelmesi elbette önemli bir mühendislik başarısıdır. Bunun önemini ve yararını inkar edemeyiz. Ancak unutmamalıyız ki küresel ısınmanın da etkisiyle Türkiye’nin de su kaynakları azalmakta, bu nedenle de kendi kaynaklarımızın önemi daha da artmaktadır. Bu su için de, elektrik için de böyledir. Yaşadıklarımızdan tecrübe edinmekteyiz. Kendi kaynaklarımıza ek olarak elbette uygun koşullarda Türkiye’den su da elektrik de alabiliriz. Ne var ki Türkiye ne kadar bize yakın kardeş bir ülke olursa olsun; bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalıdır” dedi.

“Açılım doğru yönetilmiyor”

Toplumun gündeminde salgın konusunun ilk sırada geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “İki ayı aşkın bir süre sıfırlanan Covid-19 vakalarının, açılımın ardından yeniden başlayarak artması, açılım sürecinin doğru yönetilmediğini gösteriyor” dedi.