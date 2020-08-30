Ortak coşku KKTC’de yaşanacak

Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi, 98’inci yıl dönümünde bugün KKTC’de de kutlanacak.

Kutlamalar çerçevesinde başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenleniyor.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” ilan ettiği Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

Tüm ilçelerde tören düzenlenecek

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak.

Gazimağusa’da ilk tören saat 17.30’da Zafer Anıtı önünde yer alacak. İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.00’de tören birlikleriyle halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 18.00’de Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer alacak.

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Protokol sırasına göre; çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak.

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Geçitkale kasaba meydanındaki tören ise saat 09.00’da başlayacak.



Uluçay: Emperyalist oyunlar bozuldu



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 30 Ağustos’ta elde edilen zaferle emperyalist oyunların bozulduğunu söyledi.Teberrüken Uluçay, Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda “30 Ağustos 1922’de emperyalist oyunlar bozulmuş, boyunduruk altına alınmak istenen, özgürlüğüne ve ülkesine göz dikilen bir halk, kadın, yaşlı, çocuk demeden cepheye koşmuş ve Kurtuluş Savaşı’nı altın harflerle tarihe yazmıştır” dedi.



Tatar: Askeri başarısının simgesidir

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, Türk tarihinin en önemli, en yaşamsal askeri başarısının simgesi olduğunu belirtti.

Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla

yayımladığı mesajda, “Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılarak egemen, özgür Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması, mazlum milletler ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktasıdır” dedi.

Tatar, mesajında özetle şunları kaydetti: “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Mehmetçik’i minnet, şükran ve saygıyla anar, halkımızın, yüce ulusumuzun, kahraman ordumuzun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımızın ve tüm gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutlarım.”



Çavuşoğlu: En önemli halka

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 1919’da Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde Samsun'da başlatılan istiklal mücadelesinin, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlandırıldığına işaret eden Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Kurtuluş Savaşının en önemli halkası olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “30 Ağustos, ülkesi işgal edilmiş bir ulusun yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır” dedi

Oğuz: Ulusal bağımsızlığa kavuşuldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, büyük zaferin elde edildiği 30 Ağustos 1922’nin Türk uluslunun bağımsızlığına kavuştuğu gün olduğunu belirtti.

Taçoy: 30 Ağustos ruhu güçlenmeli

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 30 Ağustos ruhunu güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Hasan Taçoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Anavatan Türkiye ile KKTC’yi etle tırnak yapan, birleştiren, bütünleştiren bu tarih, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şanlı Dumlupınar zaferini, Türk halkına Zafer Bayramı olarak hediye etmesi ile daha bir anlam kazandı” dedi.

Taçoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş savaşında şehit düşenlere rahmet diledi.

Kimler mesaj yayınladı?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla; Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Pilotlar Derneği Başkanı Kaptan Pilot Akay Yılmaz, BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk Bir) Başkanı Güven Arıklı birer mesaj yayınladı.