Kuzeyde 5, güneyde 2 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1417 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, son 24 saat içerisinde yapılan testler sonucunda herhangi bir yerel vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde toplam 2378 rastgele testin yapıldığını belirten Bakan Pilli, bu testlerin çeşitli iş yerleri, şantiyeler, oteller, hastaneler, restoran ve kafeler, bazı kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri ve marketlerde yapıldığını, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını söyledi.

Bakan Pilli, ülke genelinde rastgele testlerin artarak devam edecegini, yurt dışından gelen kişilerin ağırlıklı olarak çalıştıkları yerlerde de testlerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti.



Pilli ayrıca yurt dışından gelen ve test sonuçlarının çıkmasını beklemeyip izole olmayarak dışarıya çıkan ve başkalarının sağlığını tehlikeye attığı tesbit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 843 test sonucunda 2 yeni covid 19 vakasina rastlandı.

Bu yeni vakalarla Güney'de toplam vaka sayısı bin 483'e yükseldi.

Denktaş’ı memnun eden karar

Öte yandan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, pandemi nedeniyle oluşan yeni ortamda girilen seçim propaganda sürecinde izlenmesi gereken önlemlerin belirlenmesi çağrısı Yüksek Seçim Kurulu’nda yankı bulmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Denktaş yaptığı açıklamada, iki hafta önce tek tek Cumhurbaşkanı adaylarını arayarak seçim çalışmalarının halkın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmesi konusunda bir mutabakat sağlanması girişimlerinin, UBP Adayı Ersin Tatar hariç diğer adaylar tarafından olumlu karşılandığını anımsattı.