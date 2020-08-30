YSK kuralları netleştirdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili uygulanan takvim sürecinde ve oy verme gününde, seçmenlerin, seçimde görev alanların ve adayların Covid-19 salgını nedeniyle sağlığının riske edilmemesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerilerini de dikkate alarak uygulanmasına karar verdiği önlemleri duyurdu.

YSK’dan yayımlanan 13 numaralı duyuru şöyle:

“Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili uygulanan takvim sürecinde ve oy verme gününde, seçmenlerin, seçimde görev alanların ve adayların sağlığının, Covid-19 salgını nedeniyle riske edilmemesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerilerini de dikkate alarak, aşağıda belirtilen önlemlerin uygulanmasına karar vermiştir.

A- Seçim takvimi sürecinde uygulanacak kurallar

1. Adaylık başvurularında, adaylar ve/veya temsilcileri randevu alarak beraberinde sadece 1 kişi getirebilirler. Gelen kişilerin maske kullanması ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gereklidir.

Aday başvurularında hazır olacak basın mensuplarının da maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gereklidir.

2. Askı süresinde, başvuru veya itiraz yapacak kişilerin, YSK tarafından belirlenen saatlerde tek kişi olarak askı yerlerine gitmeleri, maske takmaları ve sıra oluşması halinde sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekir.

3. Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurullarında düzenlenecek herhangi bir toplantıya ve/veya ad çekmeye her adayın/partinin tek temsilci göndermesi ve temsilcilerin maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekir. Ad çekmede YSK, temsilcilere eldiven sağlayacaktır.

4. Propaganda sürecinde kapalı alanda propaganda yapılacaksa, kapalı yer toplantıları 200 m2’nin üzerindeki alanlarda maksimum 50 kişi, 100-200 m2 alanlarda maksimum 30 kişi, 50-100 m2 alanlarda maksimum 20 kişi, 50 m2 ve daha küçük alanlarda maksimum 10 kişi ile sınırlandırılacak ve tüm kişilerin maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacaktır.



5. Propaganda sürecinde açık yerlerde propaganda ve/veya mitinglerin 100 kişiyi aşmayacak şekilde yapılmasına izin verilecektir. Açık hava toplantılarında maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunludur.

6. Propaganda sürecinde, televizyonda 25 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 3 kişi ile 25-50 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 5 kişi ile 50-100 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile program yapılabilir. Bu sayılara sunucu ve kameraman dahildir. Stüdyoda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca stüdyoda programa sunucu dışında 1’den fazla kişinin katılması halinde kişilerin maske ve/veya siperlik kullanmaları ve/veya aralarında şeffaf bölme bulundurulması gerekir.



B- Sandık başında uygulanacak kurallar

1. Her sandık kuruluna birer el dezenfektanı verilecek, sandık başkanları, kurul üyeleri ve odaya girenlerin sürekli maske taktığına dikkat edecek, maske kullanmayan içeri alınmayacaktır. Kimlikle ilgili sandık kurulunun sorgulama yapması halinde, kişi maskeyi indirip yüzünü göstermek zorundadır.

2. Oy verme yerlerinde camlar sürekli açık tutulacaktır.

3. Sandık Başkanı ve sandıkta görevli polis, oy vermek için bekleyen kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacaktır. Alanın müsait olması halinde bekleyenlerin duracakları yerleri gösterecek şekilde 1’er metre aralıklarla yere işaret konulacaktır.

4. Oy verme günü oy kullanmak için gelen vatandaşlara, YSK tarafından tedarik edilen tek kullanımlık eldivenler, sandık kurulları tarafından verilecektir. Kullanılan eldivenlerin çıkışta çöp torbasına atılması gerekir.



5. Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır.

6. Oy kullananların oy verdikleri saat, sandık kurulu tarafından sandık seçmen listesine imzanın yanına yazılacaktır.”