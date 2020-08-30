Gerekli önlemler alınmalı

banner453

Ticaret Odası, öğrencilerin güvenli şekilde adaya getirilmesini ve yerleştirilmesini istedi

Gerekli önlemler alınmalı
banner432

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yurt dışından gelecek üniversite öğrencilerinin, güvenli bir şekilde ülkeye gelebilmeleri ve yerleşebilmeleri için ayrıntılı planlama yapılması ve her tür tedbirin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

banner477
Yapılan açıklamada, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre, 2019’a kıyasla daha çok öğrencinin KKTC’de eğitim alacak olmasının, Covid-19 salgını nedeniyle ciddi olumsuzluklar yaşayan iş insanının, halkın umutlarını artırdığı ve geleceğe daha güvenle bakmasına vesile olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Üniversitelerimizin bu başarısının, öğrencilere sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir eğitim hizmeti verilerek devam ettirilmesi, halkımızın mutluluğu ve geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, KKTC üniversitelerine yerleştirilmiş olan veya Covid-19 salgını nedeniyle adadan ayrılmış bulunan öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde adaya getirilmesi ve yerleştirilmesi için gereken her türlü önlem alınmalı, süreç titizlikle ve ayrıntılı olarak planlanmalıdır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020, 01:34
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yolcular şikayetçi
Yolcular şikayetçi
  1. GÜNEY

banner456

banner459

banner473

banner460