Türkiye ağır hasta sayısı artıyor

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Türkiye genelinde 39 hasta hayatını kaybetti, 1549 yeni vaka tespit edildi

Türkiye ağır hasta sayısı artıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye genelinde dün 39 hasta hayatını kaybetti, 1549 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.

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Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6 binden fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." dedi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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