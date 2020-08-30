Tehdit ve şantaj

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AB Dışişleri bakanlarının Türkiye’ye yönelik 7 maddelik yaptırım paketinin içeriğinde ticari yaptırımların yanı sıra banka kredilerinin yasaklanması da var

Tehdit ve şantaj
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri bakanlarının Berlin’deki Gayriresmî Dış Konular Konseyi toplantısında Yüksek Temsilci Josep Borrell tarafından sunulan ve 24 Eylül’de Avrupa Konseyi’nin onayına sunulacak Türkiye’ye yönelik yaptırımların içeriği Rum basını tarafından açıklandı.
  Üç ülkenin çekimser kalması dışında diğer bakanların, Türkiye’ye yönelik tehdit ve şantaj içerikli belgeyi onayladığı belirtildi.
  Fileleftheros gazetesi “Erdoğan İçin Korku Listesi… Avrupa Birliği Hassas Kredi Konusuna Varma Noktasında Kararlı… Mesaj: 24 Eylül’e Kadar Tansiyonun Düşmesi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Türkiye’ye yönelik çağrıyı 3 başlık altında yayınladı. Buna göre:
  1- Diyalogda ilerlemenin ana unsuru olarak, tek yanlı eylemlerden kaçınma, 
  2- Eylül’deki Avrupa Konseyi’ne kadar AB’nin çağrılarına uyma, 
  3- Rum Yönetimi’nin deniz bölgelerini sınırlandırma davetine cevap verme.

7 maddelik yaptırım paketi

  Ekonomik ilişkileri de içeren 7 maddelik yaptırım paketi ise şöyle:
1- Doğu Akdeniz’de yasa dışı sondajların sürmesi halinde kısıtlama önlemleri,

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2- Yasa dışı araştırma faaliyetlerine katılan gemilerin kaydedilmesi (fişleme),
3- Sektörel yaptırımlar (satışlar, tedarikler, enerji alanında araştırma ile ilgili malzeme ihracatı, teknoloji ve ürün nakliyatı),
4- Mali hizmetler (bankacılık ve sanayi sektörü) –AB bankalarından Türkiye’ye kredi verilmesinin yasaklanması,
5- AB ödeneklerinin azaltılması olanağı,
6- Türkiye’nin Eylül ayına kadar uymaması halinde seyahat yasaklamasının incelenebilmesi,
7- Türkiye’ye yönelik mevcut yaptırım statüsünde, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan denizlerindeki faaliyetlerine dair kayıtların (fişleme) daha da güçlendirilmesi.”
Gazete Almanya, İtalya ve Malta Dışişleri bakanlarının, mülteciler meselesiyle ilgili çekince belirterek çekimser kaldığını kaydetti. 

Bakanlar mutlu

  Haberde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Yunan dengi Nikos Dendias’ın, Gymnich çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaptıkları ilk açıklamalarda, aldıkları sonuçtan memnuniyet belirttiği kaydedildi.
  Gazeteye göre Hristodulidis “Gayriresmî konsey kararları ‘çifte standart olmamalı’ ana argümanını büyük ölçüde yansıttığını, ana niteliğin de bu olması gerektiğini” söyledi. Dendias, Türkiye’nin “meydan okumalarına son vererek Yunanistan’ın bir anlaşmazlığı; Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku referansı çerçevesinde MEB ve deniz bölgeleri anlaşmazlığı için görüşmeye dönmesine müsaade etmesi” dileğinde bulundu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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