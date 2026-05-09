ABD güçleri ablukayı delmeye çalışan iki İran tankerini daha etkisiz hale getirdi.

Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukayı delmeye çalışan iki tankerin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Umman Körfezindeki İran limanına ilerleyen iki tankerin George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmat ile vurulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de Çarşamba günü etkisiz hale getirildiği belirtildi. Boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği vurgulandı.

CENTCOM: 61 gemiyi engelledik

CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına giriş çıkışları bloke ettiği deniz ablukasına ilişkin güncel durumu paylaştı.

Açıklamada, ABD ordusuna ait deniz unsurlarının bugüne kadar İran limanlarına giriş ve çıkış yapmaya çalışan toplam 57 ticari gemiyi bloke ederek farklı rotalara yönlendirdiği, 4 gemiyi ise devre dışı bıraktığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı ise, Hürmüz'de İran silahlı kuvvetleri ile ABD gemileri arasında aralıklarla çatışma yaşandığını aktardı. Tasnim haber ajansı ise bir ordu yetkilisine dayandırarak bölgedeki durumun sakin olduğunu, ancak ABD güçlerinin körfeze yeniden girmeye çalışmaları durumunda çatışmaların yaşanabileceğini paylaştı.

İran petrol tankerine el koydu

İranlı Tasnim ajansı, İran'ın “Ocean Koi” adlı Barbados bandıralı petrol teknesine el koyduğunu duyurdu. İran basını, el koyma nedeninin “İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası” olduğunu öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yükselen tansiyona dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Diplomatik bir çözüm masada olduğu her seferde ABD düşüncesizce bir askeri macerayı seçiyor. İranlılar asla baskıya boyun eğmez.” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin İranlı tankerlere karşı hareketlerini ateşkes ihlali olarak kınarken Bakan Arakçi, İran'ın füze envanterinin ve fırlatma kapasitesinin arttığını söyledi.

Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan atılan 3 balistik füze ve 3 dron ile hedef alındığını, 3 kişinin yaralandığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la yaşanan gelişmelere dair konuştu. Olası anlaşmaya dair İran'dan yanıt beklediklerini söyleyen Rubio, henüz yanıt alınmadığını belirtti, “Umarım bu bizi ciddi bir müzakere sürecine sokar." diye konuştu. Amerikan Dışişleri Bakanı, 7 Mayıs'ta yaşanan çatışmaların “Destansı Öfke Operasyonu”ndan ayrı olduğunu savundu, “Eğer ABD'ye ateş açılmışsa, cevap veririz.” dedi.

İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın ABD'nin teklifine verilecek yanıtı hala değerlendirdiğini söyledi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı da 7 Mayıs gecesi yaşanan çatışmalarda vurulan bir İran gemisinin 10 mürettebatının yaralandığı, 5 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026, 09:50