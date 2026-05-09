Temaslar başladı

F-35 savaş uçağına karşı alternatif arayışında olduğu belirtilen İspanya, Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN ile ilgileniyor.

İspanya basını Madrid ve Ankara arasında kritik bir savunma diyaloğunun başladığını ileri sürdü. Görüşmelerin merkezinde ise Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN var.

İspanyol basını, Türkiye ile İspanya arasında KAAN'ın olası satışı ve teknoloji transferi üzerine ön temaslar yapıldığını yazdı.

ABD üretimi F-35 savaş uçaklarından vazgeçen İspanya'nın beşinci nesil savaş uçağı konusunda sınırlı seçeneği bulunduğu belirtilirken "F-35'e konulan mesafe KAAN'a kapıyı araladı." ifadesi dikkat çekti.

KAAN savaş uçağı alımının iki ülke arasında teknik ve siyasi düzeyde görüşüldüğü ifade edildi.

İspanya'nın KAAN almak için düğmeye basması durumunda beşinci nesil muharip uçak, ilk defa bir Avrupa ve NATO ülkesine satılmış olacak.

Ankara-Madrid hattındaki görüşmelerin henüz resmi bir nitelik kazanmadığı ve ön görüşme mahiyetinde olduğu belirtiliyor.

TUSAŞ ile anlaşan İspanya hükümeti, nisan başında 30 adet Hürjet için 2,6 milyar euroluk sözleşmeye imza atmıştı.

Hürjet'e benzer plan değerlendiriliyor

İspanya basınında, "Türkiye'den alınan Hürjetler sadece ilk adım olacak." ifadeleri kullanılırken, Hürjet'e benzer bir satın alma planının değerlendirildiği gelen bilgiler arasında.

İspanya basını, Batı'nın beşinci nesil savaş uçağı seçeneklerinin Amerikan F-35'iyle sınırlı olduğuna dikkat çekti.

F-35 kullanan ülkelerin, İsrail hariç kendi sistemlerini savaş uçağına entegre etme hakkı bulunmadığı belirtilerek kritik sistemler için ABD'ye bağımlılığa vurgu yapıldı.

KAAN'ın özellikleri neler?

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu 2024 yılında başarıyla gerçekleştirdi. İlk uçuşunda 13 dakika havada kalan uçak, 8 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.

Testlerinin süreceği açıklanan KAAN'ın 2028'de envantere girmesi bekleniyor.

21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki uçak, saatte 2 bin 210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. KAAN, dördü gövde içinde, dördü gövde yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesine sahip.

