İmha edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi, balık satan restoranları denetledi; tüketime uygun olmadığı tespit edilen 16 kilogram balığı imha etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; Su Ürünleri Şubesi, önceki gün Gazimağusa dün de Lefkoşa bölgesinde balık satan restoranlar denetlendi.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, işletme izinleri ve satışta bulundurulan deniz ürünlerinin “Su Ürünleri Yasası" kapsamında yer alan asgari avlanabilir boy limitleri denetlendi. Bu çerçevede tüketimi uygun olmadığı değerlendirilen yaklaşık 16 kg muhtelif balık, tutanak karşılığında imha edildi.

Lefkoşa’da bir su ürünleri depolama tesisinin, işletme izni başvurusunu yapmadığı tespit edildi. Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, söz konusu işletmeye 21 Nisan'da yapılan denetimde eksikliklerini gidermesi amacıyla süre tanındığı belirtilirken, Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi görevlileri tarafından da eksikliklerin giderilmesi için son ihtar yapıldığı kaydedildi.

Su ve gıda güvenliği denetimleri sürüyor

Bu arada Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi de halk sağlığının korunması amacıyla su ve gıda güvenliği denetimlerini ülke genelinde sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenli su ve hijyenik gıdaya erişimin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, halk sağlığını tehdit edebilecek risklerin önceden tespit edilmesi amacıyla düzenli kontroller yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hijyen ve sağlık standartlarını karşılayan işletmelere “İşletme Kayıt Belgesi” verildiği, standartların sürdürülebilirliği için denetimlerin periyodik olarak devam ettiği kaydedildi.

Gerekli durumlarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılarak ürünlerin standartlara uygunluğunun denetlendiği belirtilen açıklamada, imalathaneler, marketler ve toplu tüketim yerlerinde hijyen kontrollerinin sürdüğü ifade edildi.

Denetimlerin yalnızca cezai değil, aynı zamanda eğitici ve rehberlik edici bir süreç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Sağlıklı Toplum, Güvenli Gelecek” anlayışıyla hareket edildiği belirtilerek, halk sağlığını riske atacak uygulamalara izin verilmeyeceği vurgulandı.